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A Milli Kadın Futbol Takımı 'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Futbolseverler, Macaristan mücadelesini ücretsiz olarak izleyebilecek.

İsviçre-Türkiye mücadelesi, yarın TSİ 20.00'de oynanacak. Milliler, maçtan sonra 6 Nisan Cumartesi günü Türkiye'ye dönecek. 7 Nisan'da saat 17.00'de Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, 8 Nisan'da saat 19.00'da Pendik Stadı'nda hazırlıklarına devam edecek milliler, gruptaki ikinci maçında 9 Nisan Salı günü saat 20.00'de Pendik Stadı'nda Macaristan'la karşı karşıya gelecek.

Milliler, dinamik ısınmanın ardından duran top, hücum ve savunma ağırlıklı taktik idman yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre müsabakanın oynanacağı Letzigrund Stadı'ndaki antrenman, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleştirildi.

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