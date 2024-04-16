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İdmanı siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar ile futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba da izledi.

Arthur Masuaku, Onur Bulut, Tayfur Bingöl, Omar Colley ve Salih Uçan bireysel çalıştı.

Yılport Samsunspor ile oynanan müsabakada sakatlandıkları bildirilen Mert Günok ile Semih Kılıçsoy, antrenmana katılmadı. İki futbolcunun MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyeceği bildirildi.

Esneme ve güçlenme çalışmalarıyla devam eden idmanda pas organizasyonları yapıldı.

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