Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 13 Nisan Cumartesi günü Yılport Samsunspor ile oynadığı mücadelede, sağ ayak sırtına aldığı krampon darbesi sonrası ayağında cilt kesisi ve künt travmaya bağlı ezilme yaralanması oluşan Mert Günok'un tedavisine devam edilmektedir. Aynı müsabakada uyluk üst iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Semih Kılıçsoy’un yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adale grubunda (İliopsoas ve Obturatör eksternus) gerilme ve ödem saptanmıştır." bilgisi verildi.

Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Orhan Çıkırıkçı: Skor ne olursa olsun oyuncularımızla gurur duyuyoruz Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Orhan Çıkırıkçı: Skor ne olursa olsun oyuncularımızla gurur duyuyoruz

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Kaynak: AA