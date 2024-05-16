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Ekiplerin dairedeki patlamanın nedenini belirlemek için incelemeleri sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle daireden kopan beton parçaları sokakta park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü, çevredeki bazı binaların camları da zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Türkali Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın tadilat yapılan ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi.

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