İstanbul

Alınan bilgiye göre, Türkali Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın tadilat yapılan ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle daireden kopan beton parçaları sokakta park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü, çevredeki bazı binaların camları da zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

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Patlamada yaralanan 1 işçi sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Ekiplerin dairedeki patlamanın nedenini belirlemek için incelemeleri sürüyor.

Kaynak: AA