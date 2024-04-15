İstanbul

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi'ndeki gece kulübünün olduğu 16 katlı binada 2 Nisan'da meydana gelen yangına ilişkin raporda, eğlence mekanının mal kabul bölümünde yoğun duman ve alevli yanmanın olduğu belirtildi.

Bu alanda bulunan elektrik panolarında patlamaların meydana geldiğinin görüldüğü, ekiplerin mal kabul girişi, binanın otopark girişi üst bölümünde bulunan ofis penceresi ve binanın yan kısmındaki muhasebe ofisinden içeriye girerek müdahale edip yangını söndürdüğü bilgisi verilen raporda, ağırlıklı olarak mal kabul bölümünden kurtarma çalışmalarının devam ettiği, sokak üzerinden tabyalanan otomatik merdivenli kurtarma aracıyla üst katlardaki bina sakinlerinin kontrol edilip güvenli bölgelerde kalmalarının sağlandığı, servis merdiveninde mahsur kalan 15 yaşındaki bir çocuğun kurtarıldığı aktarıldı.

Yangının söndürülmesinin ardından inceleme yapıldığı kaydedilen raporda, "İşletmenin mal kabul bölümü girişine göre yaklaşık 15 metre mesafede yanmaya dayalı ağır tahribatın ve deformasyonun oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu alanda yapılan detaylı incelemede ise tadilat amacıyla kullanılan ve prize takılı halde bulunan elektrikli kaynak makinesi, elektrikli metal kesme motoru ve benzeri elektrikli ev aletleri, ayrıca muhtelif sayıda sanayi tipi oksijen tüplerinin bulunduğu gözlemlenmiştir. Belirtilen el aletlerinin tadilat çalışması yapılan işletme dahilinde çeşitli noktalarda olduğu da görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

İşletmedeki güvenlik kamera kayıtlarında yangının 2 Nisan'da saat 12.44'te başladığı bildirilen raporda, şu tespitlerde bulunuldu:

"Mal kabul giriş kapısından yaklaşık 15 metre mesafede sahneye geçişte ve sağ tarafta bulunan localara çıkış alanında yapılan kaynak çalışması sırasında elektrikli kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların kolay yanıcı nitelikteki malzemeleri (ses yalıtım, izolasyon ve döşeme malzemeleri ve benzeri) tutuşturmasıyla yangın olayının başladığı, hızla gelişerek çevresine yayıldığı gözlemlenmiştir. Çalışanların portatif yangın söndürme cihazları ile (kuru kimyevi toz) yangını söndürmeye çalıştıkları görülmüştür. Yangının hızla büyümesi ve yayılması esnasında işletme dahilinde yoğun duman oluştuğu ve elektriğin kesildiği anlaşılmıştır. İş yeri dahilinde acil durum aydınlatmalarının, yönlendirme levhalarının olmadığı, mevcut sprinkler söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmadığı tespit edilmiştir. Tüm çalışmalarımız sonucunda yangın tarafımızca söndürülmüş olup kurtarma faaliyetlerimiz kapsamında eğlence merkezi dahilindeki farklı noktalarda hareketsiz yatar vaziyette bulunan kişiler, tarafımızca bulundukları yerden dış alana çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir."