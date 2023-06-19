İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi tarafından açılan Beyoğlu Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BESMEK), 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemini tamamladı. Vatandaşların kendisini geliştirmesine yardımcı olmak ve yeni iş imkanlarına kavuşmalarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda yüzlerce kursiyere eğitim verildi. Eğitimlere katılan kursiyerler, Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda düzenlenen BESMEK 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi Yılsonu Kapanış Programı’nda bir araya geldi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın da katıldığı programda kurslara katılan kadınlara plaket takdim edildi. Programda ayrıca Hezarfen Anaokullarında eğitim alan çocuklar hep birlikte ilk keplerini havaya atarak ilk mezuniyetlerini kutladılar. Program daha sonra Türk sanat müziği konserleriyle devam etti.



BESMEK Beyoğlu’nda kadınlara hizmet ediyor

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız programda yaptığı konuşmasında, BESMEK ile Beyoğlu’nda özellikle kadınlara hizmet etmenin haklı onurunu yaşadıklarını belirterek, “BESMEK markası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a aittir. Hem kadının adını dünyaya duyuran hem kendi yol yürüyüşünde bütün hareket noktalarında kadınlarla beraber hareket eden Cumhurbaşkanımız, kadınların sosyal hayatta teknik becerilerini ortaya koyma fırsatı sunmak için 1994’lü yıllarda İSMEK’i kurmuştu. Büyükşehir Belediyesi 2020’li yıllarda BESMEK’in kapatılmasıyla ilgili bir süreci başlatınca, İSMEK Beyoğlu’nda kendini BESMEK olarak buldu. Bugün gelinen nokrada BESMEK 400’den fazla branşta Beyoğlu’nda kadınlara hizmet ediyor. 30 binden fazla kadın şu ana kadar BESMEK’te bu eğitimlerden istifade etti. Binlerce öğretmenimiz de burada öğretmen ve eğitici olarak çalıştı” dedi.

“Beyoğlulu kadınlar bu markaya sahip çıktılar”

BESMEK’e gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti de dile getiiren Başkan Yıldız, “Beyoğlulu kadınlar bu markaya sahip çıktılar. Tayyip Erdoğan’ın açtığı yolda biz de varız dediler. Yani BESMEK, buradaki kurslarımız hem sosyalleşmeye diğer taraftan meslek edindirme kursları anlamında kalifiye sağlama, kadınların ev ekonomisine katkısı bakımından imkanlar sunma ve Recep Tayyip Erdoğan’ın markasına sahip çıkma, Türkiye’ye bir örnek teşkil etme, bu bakımdan çok yönlü bir fonksiyonu ifade ediyor” şeklinde konuştu.

HABER: METE YILMAZ