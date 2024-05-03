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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan minibüs, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Aydınlatma direği de yolda seyir halindeki başka bir servis minibüsünün üzerine düştü.

Antalya'da ruhsatsız güzellik merkeziyle ilgili işlem başlatıldı

Antalya'da ruhsatsız güzellik merkeziyle ilgili işlem başlatıldı

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