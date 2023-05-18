Ankara

Independent gazetesinin haberine göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin 78 yıl önce Hiroşima'da nükleer silah kullanmasından dolayı Biden'ın G7 Zirvesi için gittiği Japonya'da özür dilemeyeceğini açıkladı.

Sullivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden'ın katılacağı etkinlikte böyle bir jest için uygun bir ortamının olmayacağını vurgulayarak "Başkan, Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda bir açıklama yapmayacak. Diğer G7 liderleriyle birlikte çelenk koyma ve diğer birkaç etkinliğe katılacak." ifadelerini kullandı.

Jake Sullivan, Biden'ın söz konusu etkinliğe hem tarihe hem de Hiroşima'nın Birinci Bölgesi'nden Japonya Temsilciler Meclisi (Şuugiin) üyesi olan Japonya Başbakanı Kişida Fumio'ya duyduğu saygıdan dolayı katılacağını sözlerine ekledi.

Japon politikacılar resmi özür çağrısında bulunmuştu

ABD'nin 6 Ağustos 1945'te atom bombasıyla hedef aldığı Japonya'nın Hiroşima şehri, 2023 G7 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

ABD Başkanı Biden'ın da katılacağı törende G7 liderleri, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi'ni ziyaret ederek çelenk koyma ve ağaç dikme törenine katılacak.

Bazı Japon politikacılar, ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına yaklaşılırken Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atom bombası atmasından dolayı resmi bir özür dilenmesi çağrısında bulunmuştu.

2016'da anıt alanını ilk ziyaret eden dönemin ABD Başkanı Barack Obama da bu ziyaretinde nükleer silah kullanımı için özür dilememişti.

AA