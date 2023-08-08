İSTANBUL - Başakşehir’de yaz etkinlikleri doludizgin devam ediyor, her akşam farklı birbirinden eğlenceli etkinliklerle Başakşehirliler keyifli yaz akşamları geçiriyor. “Dön Diyemem”, “Cereyan” ve “Ardından” gibi şarkılarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Bilal Sonses, etkinlikler kapsamında Bahçeşehir Gölet’te sahne aldı. Sonses, en güzel şarkılarıyla Başakşehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Konsere Başkan Kartoğlu da geldi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve eşi Kübra Kartoğlu da konsere katıldı. Başkan Kartoğlu’na ilçe sakinlerinin ilgisi büyük oldu. Konseri çok beğendiğini belirten Kartoğlu, Bilal Sonses’e sahnede fidan sertifikası takdim etti. Başkan Kartoğlu, Bilal Sonses’i çok beğendiğini dile getirerek istek şarkıda bulunmayı da ihmal etmedi.

HABER: BÜLENT ÇAMCI