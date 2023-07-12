İlçeye bağlı Darıdere, Kapanalan, Kuyupınar ve Boz alan köylerinde elektrikli pompayla çıkarılan içme suyunu kullanan vatandaşlar, enerji maliyetinin düşürülmesi konusunda Bozüyük Kaymakamlığına talepte bulundu.

İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliğince hazırlanan proje kapsamında teknik ekip tarafından yapılan araştırma sonucunda su pompalarının bulunduğu bölgelere taşınabilir güneş enerjisi santrali (GES) kuruldu.

Köylüler, GES'ten elde edilen enerji sayesinde içme suyunu elektrik faturası ödemeden kullanıyor.

Darıdere Köyü Muhtarı Habib Güven, kaymakamlığın örnek bir proje ile köyün sorununa çözüm bulduğunu belirterek, köyün su ihtiyacının karşılanması için yaklaşık 1 kilometrelik mesafeye pompalarla su basıldığını ve bunun aylık enerji maliyetinin ortalama 6 bin lira olduğunu söyledi.

Kaymakamlığın kendilerini büyük bir yükten kurtardığını anlatan Güven, şöyle konuştu:

"Bu sistem 3 yıl içinde kendisini amorti etmiş olacak. Sistemin en az 15 yıl kullanımı söz konusu. Şu an günlük 5,5 KWh elektrik üretmekte ve su pompası maliyetsiz bir şekilde çalışmakta. Yeni sondajla suyumuzun kaynağını da yeniledik. Köyümüz, elektrik ücreti ödemeden içme suyunu kullanıyor. Köyümüz için büyük bir yük oluyordu. Maliyetsiz bir güneş enerjimiz var. İçme suyu şebekesi için elektrik kullanan köylerimize de tavsiye ederim."

Kapanalan Köyü Muhtarı Orhan Şahan da içme suyunun köye 3,5 kilometre mesafeden gelmesi nedeniyle aylık 15 bin lira civarında elektrik faturası ödediklerine işaret ederek, "İlk olarak 46 panel kuruldu. Daha sonra Kuyupınar ve Bozalan köylerinin de dahil edilmesiyle 70 panele yükseltildi. Havaların güneşli gitmesi için köylü olarak hep dua ediyoruz. Paneller güneş sayesinde maliyetsiz çalışıyor. Tabi bu da faturalara yansıyor. Köylülerimiz projeden memnun." ifadesini kullandı.

AA