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Bilişim Vadisi'nde geliştirilen cihaz, ithalatı önleyecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'nin en büyük teknoloji merkezi olan Bilişim Vadisi'nin ithal ikame koruyucu ekipmanın geliştirilmesine ev sahipliği yaptığını açıkladı. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Pak-C benzeri ürünlerin Türkiye’de üretiminin olmadığını belirterek, "Bu ürüne kadar daha önce tamamı yurt dışından ithal ediliyordu. Tüm sistemi satın almaya kalksanız yaklaşık 2 bin 400 Avro gibi bir fatura ile karşı karşıya kalacaksınız. Biz çok daha uygun maliyetlerle ithal ikame olan bu sistemi geliştirdik'' dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Ekim 2020 Pazartesi 13:42
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Bilişim Vadisi'nde geliştirilen cihaz, ithalatı önleyecek

ANKARA - Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye’nin en büyük teknoloji merkezi olan Bilişim Vadisi, ithal ikame koruyucu bir ekipmanın geliştirilmesine ev sahipliği yaptı. Vadide yer alan Argetech firması tarafından yerlileştirilen Pandemik Anti Kontaminasyon Cihazı, yüzde 95 filtrasyon ile kuvöz havası oluşturuyor. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle geliştirilen ve sağlık, madencilik ve gemicilik gibi sektörlerde kullanılacak olan Pak-C’nin ilk partisi Sağlık Bakanlığı’na hibe edilecek. Kısa adı Pak-C olan cihaz, kullanıcıların konforlu, izole ve güvenli bir ortamda görevlerini yerine getirmeleri için geliştirildi. Kat kat maske veya siperlikler yerine daha kullanışlı bir sistemde dizayn edilen Pak-C, 3 aylık tasarım sürecinin ardından gerekli test ve değerlendirmelerden geçtikten sonra TSE EN 12941 sertifikasını aldı. PAK-C’de kullanıcısının beline bir kemer aracılığı ile bağlı olan bir ünite bulunuyor. Bir kilogramdan daha hafif olan bu ünitede, elektronik cihazlara güç sağlayan batarya yer alıyor. Kullanıcının baş bölgesini dış ortamdan tamamen izole eden bir maske ve onu ünite ile irtibatlandıran bir hortum aracılığıyla sistem tamamlanıyor. 

ACİL DURUMLAR İÇİN

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Pak-C benzeri ürünlerin Türkiye’de üretiminin olmadığını belirterek, "Bu ürüne kadar daha önce tamamı yurt dışından ithal ediliyordu. Tüm sistemi satın almaya kalksanız yaklaşık 2 bin 400 Avro gibi bir fatura ile karşı karşıya kalacaksınız. Biz çok daha uygun maliyetlerle ithal ikame olan bu sistemi geliştirdik" dedi.

Pak-C’nin sağlığın yanı sıra, enerji, madencilik ve gemi sektöründe acil durum maskesi olarak kullanılabildiğine işaret eden İbrahimcioğlu, ilk partide üretilen 200 Pak-C’yi Sağlık Bakanlığı’na hediye edeceklerinin belirtti. İbrahimcioğlu, bunun manevi değerinin çok büyük olduğunu ifade ederek, "Sağlık ordumuza bir nebze de destek olabiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.

'3 SAATE KADAR KUVÖZ HAVASI AKTARIYOR'

Argetech Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Halit Ellialtı, ekip arkadaşlarının önemli bir kısmının sağlık personeli yakını olduğunu vurgulayarak, "Bu cihazı geliştirmemizdeki etkenlerden biri buydu. Bir diğeri de daha önce tıbbi cihaz tecrübemizin olmasıydı. Bu ikisinin oluşturduğu sinerji ile cihazımızı geliştirdik" ifadesini kullandı.

Pak-C’nin dışarıdaki havayı yüzde 95 oranında filtre ettiğini kaydeden Ellialtı, "Maskeye ünite dışından hava gelmediği için içeri hep kuvöz havası olarak kalıyor. Bu cihaz taktığınız zaman içinden 3 saate kadar size kuvöz havası aktarıyor. Gözü tamamen kapattığı için de dış etkenlerden korunmuş oluyorsunuz. Ünite hariç tüm parçaları, bütün plastik parçaları yerli üretim 3D yazıcılar ile bastık. İlerleyen dönemde bu ürünü ticarileştirip, satışa sunacağız" dedi.

‘YENİLİKÇİ BİR ÜRÜN’

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Türkiye’de bulunan 26 kalkınma ajansı ile birlikte Covid-19’a karşı mücadele ve dayanıklılık programı başlattığını anlatarak, "Bu bir mali destek programıydı. Biz de bölgemizdeki 5 ilde bu programı ilan ettik. Sonuçta 2 projeye destek olduk. Projelerden bir tanesi Bilişim Vadisi’nin başvuru sahibi olduğu Pak-C projesi oldu. Gerçekten yenilikçi bir ürün. İnşallah hem ulusal piyasalarda hem yurt dışında, küresel piyasalarda ilgi görür. Ben de test ettim. Nefes almada bir sorun yaşamadım. Gerçekten kullanımı kolay, ergonomik, rahat bir ürün" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji BakanlığıTürkiyeBilişim VadisiCihazIthalat
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