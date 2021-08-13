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“Biyonik Robot El” projesi TEKNOFEST finalinde

Havacılık, Uzay Ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması finalistleri belli oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Ağustos 2021 Cuma 11:15
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“Biyonik Robot El” projesi TEKNOFEST finalinde

Parzival Robotics adlı takım, “Biyonik Robot El” projesiyle finale kaldı. Proje ekibinin mentörlüğünü üstlenen Elektrik Elektronik Mühendisi Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Süzen, proje hakkında açıklamalarda bulundu.

“3 FARKLI ŞEKİLDE KONTROL MÜMKÜN OLACAK”

“Bu proje, günümüzde olan robot ellerden farklı kontrol şekilleri bulunan bir robot el projesidir” diye sözlerine başlayan İstanbul Gelişim Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisi Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Süzen, “İlk olarak Flex Sensör, Kas sinyalleri (EMG) ve son olarak Beyin dalgalar (EEG) ile olmak üzere 3 kontrol şeklimiz mevcuttur. Bu Projeyi kullanabileceğimiz en önemli alan herhangi bir uzvunu kaybeden kişiler olacaktır. İlk olarak kolunu kaybeden kişi için en iyi kontrol hangisi olduğu belirlenip son düzenlemeleri yapılarak o kontrol tipi kullanılabilir. Biraz daha geliştirmelerde bulunularak fiziksel gücün fazla olduğu yerlerde mesela ayaklarda, bacaklarda, sırtta kullanılabilecektir. Böylece işlemler daha sağlıklı, güvenilir ve yüksek performansta gerçekleştirilecektir” diye konuştu.

“DÜŞÜNEREK KONTROL EDEBİLDİĞİMİZ PROJELER NEREDEYSE YOK”

Projeyle iki amaçları olduğuna vurgu yapan Süzen, “Bunlardan biri herhangi bir uzvunu bir kazadan veya doğuştan kaybeden kişilerin daha iyi yaşam sürmesi. Bir diğer amacımız ise günümüzde pek fazla kullanılmayan kontrol şekillerini öne çekmek. Şu an sadece düşünerek kontrol edebildiğimiz projeler çok az neredeyse yok. Kas kontrolü çok nadir kullanılan kontrol yöntemi. Biz bu kontrol şekillerinin daha fazla kullanılmasını amaçladığımız için bu projeyi hayata geçirmeye karar verdik” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Biyonik Robot ElTEKNOFEST
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