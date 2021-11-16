Bulut ve siber güvenlik teknolojileri konferansı için geri sayım başladı

İSTANBUL - Trend Micro tarafından 16-18 Kasım 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek bulut ve siber güvenlik teknolojileri konferansı CLOUDSEC 2021’in 17 Kasım’da gün boyunca sürecek Türkiye'ye özel oturumlarında dijital dönüşüm, gelişen tehdit ortamı ve yeni siber güvenlik teknolojileri konuşulacak.





Bulut ve siber güvenlik teknolojileri alanında sektörün küresel çapta en önemli etkinliklerinden biri olan CLOUDSEC, bu yıl 16-18 Kasım 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek. Trend Micro tarafından düzenlenen CLOUDSEC 2021’de bulut stratejilerini yeniden tasarlamak konusu masaya yatırılacak. Sektör liderlerini ve profesyonelleri buluşturan konferans bu yıl katılımcılarını, açılış konuşmaları, 100’ün üzerinde ara oturum ve bölgeye özel konuların masaya yatırılacağı paneller ile üç gün boyunca bulut ve güvenlik stratejileri üzerinde düşünmeye ve tartışmaya davet ediyor.





CLOUDSEC 2021 kapsamında 17 Kasım günü gerçekleşecek Türkiye'ye özel hazırlanan oturumlarda, siber güvenlik alanında en çok konuşulan konuların yanı sıra dijital dönüşüm, gelişen tehdit ortamı ve yeni siber güvenlik teknolojileri masaya yatırılacak. “Türkiye'de dijital dönüşümün geleceği ve gelişen tehdit ortamı” isimli açılış oturumun ardından “Tehdit Ortamı: İş ortakları gözünden tehdit ortamı ve yenilikçi çözümler”, “Bulut Güvenliği: Bulut altyapınızın güvenliğini Trend Micro çözümleriyle sağlayın”, “Tespit ve Müdahale: Tehditleri daha hızlı tespit edin ve müdahale gücünüzü artırın”, “OT Güvenliği: OT sistemlerini tehditlere karşı savunmasız bırakmayın” oturumları ile etkinlik gün boyunca pandemi sonrası bulut tabanlı sistemlerin güvenliğinden tehdit ortamında yaşanan değişimle birlikte ortaya çıkan yeni risklere ve alınması gereken güvenlik önlemlerine kadar bulut ve siber güvenlik konusunda işletmelerin gündemlerindeki pek çok konuya ışık tutacak.





“İŞLETMELER BULUT GÜVENLİĞİ STRATEJİLERİNİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRMELİ”





İlki 2011 yılında gerçekleştirilen CLOUDSEC konferansları, on yılda çok önemli bir yol kat etti ve 2020 yılında 270'ten fazla konuşmacı ve 10 binden fazla katılımcıyı ağırlayarak ciddi bir ivme yakaladı. Bu yıl 11’incisi gerçekleştirilecek etkinlik ve Türkiye ayağı ile ilgili olarak Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin, “Tüm dünyada yeni teknolojileri iş süreçlerine dahil etme adına kıyasıya bir yarış içerisinde olan işletmelerin, bu dönüşüm sürecinde güvenlik yaklaşımlarını özellikle de bulut güvenliği stratejilerini yeniden gözden geçirmeleri gerek. CLOUDSEC 2021, bu noktada özellikle pandemi sonrası süreçte güvenlik konusunda kazanılan deneyimlerin paylaşıldığı ve işletmelerin bu gözle, siber güvenlik ve bulut stratejilerini yeniden tasarlama konusunda düşünme fırsatı bulacağı bir etkinlik. Bu yılki etkinlik kapsamında 17 Kasım’da düzenlenecek Türkiye oturumları ise birbirinden deneyimli sektör profesyonellerinin katkıları ile gerçekleşecek 5 oturumda dijital dönüşüm, gelişen tehdit ortamı ve yeni siber güvenlik teknolojilerini masaya yatırılacak. Etkinliğe, ‘https://www.trendmicro.com/tr_tr/campaigns/cloudsec-events.html’ adresinden form doldurarak kaydolabilirsiniz” dedi.