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Cezeri'nin yeni görüntüleri yayınlandı

BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan arabası CEZERİ, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği, 230 kilogramlık ön prototip uçuş testlerinde 10 metre yükseldi. Cezeri'nin uçuşlarına dair yeni görüntüler de paylaşıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Eylül 2020 Perşembe 14:46
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Cezeri'nin yeni görüntüleri yayınlandı

İSTANBUL - Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar yönetiminde gerçekleştirilen CEZERİ Uçan Araba’nın uçuş testleri 11 Eylül 2020 Cuma günü başladı.İlk testlerde güvenlik halatlarına bağlı olarak havalanan CEZERİ, 14 Eylül 2020’yi 15 Eylül 2020’ye bağlayan gece güvenlik halatlarıyla yapılan test uçuşlarının başarılı ilerlemesi üzerine halatsız olarak havaya kalktı.Tamamen otonom olarak uçan ve akıllı uçuş sistemine sahip olan CEZERİ Uçan Araba, aynı gece yapılan iki farklı uçuşu başarıyla tamamladı. Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi’nde 15 Eylül 2020 Salı günü güvenlik halatları olmadan gerçekleştirilen ikinci test uçuşunda ise CEZERİ Uçan Araba yerden 10 metre yükseldi. Adını sibernetik ve robotik ilminin kurucusu, Artuklu Sarayı’nın başmühendisi Cizreli Müslüman bilim insanı El Cezeri’den alan CEZERİ Uçan Araba, böylelikle kavramsal tasarımla başlayan çalışmaların ardından 1 buçuk yıl içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmiş oldu. Cezeri'nin uçuşlarına dair yeni görüntüler de paylaşıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ilk Uçan ArabaTürkiyeCezeriBAYKAR
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