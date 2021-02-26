Dijital dünyanın inovatif sanal eğitim zirvesi için geri sayım başladı

İSTANBUL - Avrasya Üniversiteler Birliği (Eurasian Universities Union-EURAS) tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan ve dünyanın en büyük üçüncü yükseköğretim zirvesi olma özelliğine sahip Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’ne geçtiğimiz yıl 60 ülkeden, 200 üniversite ile 2 bin 500’ün üzerinde rektör, rektör yardımcısı, akademisyen ve uluslararası eğitim sektöründen uzman katıldı. Zirve bu yıl, Kovid-19 küresel salgını nedeniyle sanal ortama taşınıyor. Bu yıl 3-5 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak olan "EURIE – Online Summit 2021", yerli yazılımcılar tarafından üretilen yüzde 100 yerli sanal platform üzerinden gerçekleştirilecek. Zirve kapsamında yapılacak online oturumların Zoom üzerinden takip edileceği ve basın mensuplarının açılış törenini https://eurieeducationsummit.com/live/ adresinden izleyebileceği belirtildi.

40’IN ÜZERİNDE WEBINAR DÜZENLENECEK

"EURIE-2021" online eğitim zirvesi boyunca Webinar uygulaması ile Dünyanın her yerinden katılımcılar erişim ve zaman kısıtlaması olmadan bir araya gelecek. "EURIE-2021" de Webinar üzerinden onlarca seminer, konferans, toplantı ve söyleşide, yükseköğretimde uluslararasılaşma ve dijital dönüşüm, dünyada uluslararası öğrenci hareketliliği, yurtdışı eğitim programları, Erasmus+, uluslararası araştırma ve projeler, yükseköğretimde sürdürülebilirlik ve erişim gibi birçok önemli konu 120’den fazla uzman konuşmacı tarafından ele alınacak.



DOÇ. DR. MUSTAFA AYDIN: DÜNYADA EĞİTİM ÇOK FARKLI BİR YÖNE EVRİLİYOR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) ve EURIE Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Avrasya Yükseköğretim Zirvesi- EURIE, dünyanın en seçkin üniversitelerinin, akademisyen ve yükseköğretim sektörünün önde gelen temsilcilerinin bir araya geldiği bir zirve. 2016 yılında ilk defa düzenlediğimiz EURIE Zirvesi ile beklentilerimizin çok ötesinde bir başarıya ulaştık. Bu yıl 6'ncısını ne yazık ki pandemi nedeni ile ülkemizde düzenleyemiyor olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası eğitim çok zorlu bir süreçten geçiyor ve dünyada eğitim çok farklı bir yöne evriliyor. Bu değişime ayak uydurmak ve geleceğin eğitim modellerini yeniden

şekillendirmeye bir an önce başlamamız gerekiyor. Bizler, “EURIE 2021”de salgının olumsuz etkilerini azaltmak ve geleceğin eğitim modellerini masaya yatırıyor olacağız. Dünyanın dört bir yanından prestijli üniversitelerin temsilcilerini sanal ortamda bir araya getirip, “EURIE-2021” de sanal eğitim zirvemiz vesilesiyle, dünyadaki prestijli üniversiteleri Türk üniversitelerinin temsilcileriyle çevrimiçi olarak görüştürecek ve inovatif girişimleri dünyadaki yatırımcılarla buluşturacağız” dedi.



“MESAFELERİ KALDIRIYORUZ”

Ziyaretçilerin, yerli yazılımcılar tarafından üretilmiş yüzde 100 yerli sanal platformu üzerinde, bir taraftan, birbirinden değerli uluslararası konuşmacıların canlı yayın kalitesindeki sunumlarını ve oturumları takip ederken, diğer taraftan platform üzerinde bulunan ve 80 sanal stanttan oluşan sanal fuar alanında tüm katılımcı kurum stantlarını ziyaret ederek, kurum yetkilileriyle online görüntülü görüşme ve bilgi edinme fırsatı yakalayacaklarını dile getiren Aydın, “Tüm ziyaretçiler, platform üzerinde yine sanal olarak oluşturulan Networking alanımızda, diğer tüm katılımcılar ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirecekler. Binlerce ziyaretçiyi aynı anda ağırlama alt yapısına sahip olan “İnovatif Sanal Eğitim Zirvemizde”, oturumlar sırasında gerçekleştirilecek canlı oylamalar ve tüm zirve boyunca devam edecek olan anketler vasıtasıyla da ziyaretçi memnuniyeti ve deneyimi en üst seviyeye çıkartılacak” diye konuştu.



'IMAGINE TOMORROW' YİNE YATIRIMCIYLA GİRİŞİMCİYİ BULUŞTURACAK

EURIE 2021 kapsamında bu yıl üçüncü defa gerçekleştirilecek olan ‘Imagine Tomorrow Uluslararası Girişimcilik ve İnovasyon Etkinliği’ de, EURIE 2021 gibi tamamen çevrimiçi ortamda gerçekleştirileceğini aktaran Aydın, “Geçtiğimiz yıl 200’ün üzerinde başvuru arasından en başarılı 50 girişimi yatırımla buluşturan Imagine Tomorrow, 1-3 Mart 2021 tarihleri arasında, “Imagine Now” konseptiyle yatırımcı ve girişimciyi buluşturacak. Imagine Tomorrow’da bu yıl başvurular arasından seçkin bir jüriyle 50 girişim seçilecek ve bu 50 girişim, Final Sahnesi’nde projelerini tanıtarak yatırımlarla buluşan 20 girişim arasına girmeye çalışacak” diyerek sözlerine son verdi.