Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne, 'Geleceğin Yapay Zekası' ödülü

ANKARA - Ticaret Bakanlığınca, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün, 'Dijital Dönüşüm Zirvesi'nde 'MUHAFIZ, Büyük Veride Yapay Zeka' projesiyle, birincilik ödülü aldığı duyuruldu.



Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bilişim sektörü araştırma ve danışmanlık şirketi International Data Corporation (IDC) Türkiye tarafından Türkiye'nin önde gelen kamu ve özel sektör tüm iş birimleri ve üst düzey yöneticilerinin bir araya getirildiği 'Dijital Dönüşüm Zirvesi' 23-24 Kasım'da Sapanca'da gerçekleşti. Zirvede, 'Geleceğe Hazır Organizasyonlar', 'İşin Geleceği', 'Dijital Dönüşüm', 'İnovasyon Yönetimi', 'Bulut Bilişim', 'Dijital Ekonomi', 'Nesnelerin İnterneti', 'Siber Güvenlik', 'Büyük Veri ve Analitik', 'Yapay Zeka', 'Robotik Süreç Otomasyonu' gibi birçok ana başlıktaki oturumlarla farklı teknolojiler ele alındı. Türkiye'nin en geniş kapsamlı teknoloji etkinliği kapsamında düzenlenen 'Dijital Dönüşüm Ödül Töreni' ile yıl içinde gerçekleşen projeleriyle dereceye giren kurum ve yöneticilere 13 kategoride ödül verildi. 108 kurumdan 478 başvurunun IDC analistleri ve jüri üyeleri tarafından değerlendirilmesi sonucu 13 kategoride 1'incilik, 2'ncilik ve 3'üncülük ödülleri sahiplerini buldu. Dijital dönüşüm girişimlerine öncülük eden proje ve girişimlerin değerlendirildiği sektörün en prestijli ödüllerinden olan IDC Dijital Dönüşüm ödüllerinde Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 'MUHAFIZ, Büyük Veride Yapay Zeka' projesiyle, 'Best in Future of Intelligence' (Geleceğin Yapay Zekası) kategorisinde 1'incilik ödülüne layık görüldü" denildi.



'YAPAY ZEKAYI BÜYÜK VERİDE KULLANMAK İÇİN TASARLANDI'



Açıklamada ayrıca, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün kaçakçılıkça mücadelede teknolojik imkanlardan en üst düzeyde faydalandığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Gerek gümrük kapılarında kullanılan araç ve konteyner tarama sistemleriyle birlikte personelin kullanımına sunulan diğer teknik donanım gerekse artan ticaret hacmi karşısında yasal ticareti aksatmadan yasa dışı ticareti önlemeye yönelik kullanılan son teknoloji ürünü yazılım ve programlar sayesinde çok kısa sürede kaçakçılıkla mücadele odaklı analizler yapılarak risk odaklı kontrollerin gerçekleştirilmesi sağlanıyor. 'MUHAFIZ' programı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında hangi taşıt, eşya ve yolcunun nasıl kontrol edilmesi gerektiğini saniyeler içerisinde belirlemek ve bu yolda klasik yöntem ve analizlerle ortaya çıkarılması çok zor olan ilişki ve riskleri ortaya koyabilmek amacıyla en yeni teknoloji ürünü yapay zekayı büyük veride kullanma amacıyla tasarlandı. Geniş veri tabanlarındaki bilgilerin, yapay zeka ile analiz edilmesine olanak tanıyan 'MUHAFIZ' programı kara, hava ve deniz yoluyla gerçekleştirilmesi muhtemel yasa dışı ticarete ilişkin her türlü riski gözeterek nokta atışı tespitler yapıyor, personel tecrübesini sürdürülebilir ve kalıcı şekilde sisteme aktarıyor. Onun da ötesinde matematiksel algoritmalar sayesinde insan beyni ile kurulamayacak karmaşıklıkta bağlantıları kurarak organize suç girişimlerini ortaya çıkarmaya yardımcı oluyor. 'MUHAFIZ' ülkemizdeki araç, gemi ve TIR trafiğine ilişkin riskleri ortaya koymaya yönelik profillere de sahip. Tamamen açık kaynak ürünler üzerine inşa edilen, özel bulut teknolojisi ile büyük veride makine öğrenmesi ve yapay zeka özelliklerine sahip 'MUHAFIZ' programı, lisans bedeline bağımlı olmaması yönüyle de avantajlı konumda bulunmaktadır."