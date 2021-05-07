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NASA kızılötesi uzay teleskobundaki çalışmalarda Almanya'yı Türk gurbetçi temsil edecek

NASA'nın 31 Ekim'de fırlatılacağı kızılötesi uzay teleskopu The James Webb Uzay Teleskobu'nda görev almak için seçilen 40 biliminsanı arasında Almanya'yı Türk astrofizikçi Akın Yıldırım temsil edecek.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Mayıs 2021 Cuma 14:10
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NASA kızılötesi uzay teleskobundaki çalışmalarda Almanya'yı Türk gurbetçi temsil edecek

KÖLN - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse (Kovid-19) karşı ilk aşıyı geliştiren Türk biliminsanları Prof. Dr.Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin ardından Almanya'dan ikinci kez gururlandıran  haber geldi. Türk göçmenlerin bilim insanı çocukları, hem Almanya'ya hem de dünyaya ne kadar faydalı olabileceğini bir kez daha göstermiş oldu.


 

ALMANYA'YI TEMSİL EDECEK

NASA'nın Hubble Teleskobu'nun yerini alacak olan yeni teleskobu James Webb Uzay Teleskobu'ndaki çalışamalarda Almanya'yı Türk astrofizikçi Akın Yıldırım temsil edecek. Almanya'da Max Planck Astrofizik Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak çalışan astrofizikçi Yıldırım, 31 Ekim'de uzaya fırlatılacak olan James Webb Uzay Teleskobu'nda görevli 40 biliminsanın arasına girmeyi başardı.

TÜRK GÖÇMENLERİN GRURU OLDU

Akın Yıldırım'ın ailesinin Tunceli'den 1960 yılında Almanya'ya göç eden ilk kuşak Türk işçilerden olduğu ve babasının ünlü bir otomobil firmasında montaj hattında çalıştığı belirtildi.  Stuttgart doğumlu olan Türk astrofizikçi Yıldırım'ın küçük yaşlardan bu zamana kadar uzay bilimleri ve astrofizik fizik ile ilgilendiği kaydedildi.  Alman basınına konuşan Yıldırım, "Almanya'da istediğimiz her şeyi başarmamız için bize verilen fırsat için şanslıyız. Öğretmenlerimden aldığım destek çok daha önemliydi" diye konuştu.Yıldırım, Mayıs 2022'de yeni NASA teleskopu ile üç milyar yıl uzakta olan galaksiyi yaklaşık on saat boyunca gözlemleyebilecek ekibin içinde yer almaktan onur duyduğunu ifade etti. Öte yandan, NASA'nın yıldızların milyonlarca yıl önceki halini incelebilen kızılötesi uzay teleskobu James Webb Uzay Teleskobu,  8.8 milyar dolara mal olmuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
NASAKızılötesi Uzay TeleskobuAlmanyaTürk Gurbetçi
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