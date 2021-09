Otimzli kuzeninden yola çıktı, sanal gerçeklik platformu tasarladı

İZMİR - İzmir'de Yaşar Üniversitesi mezunu Can Yıldız, öğrencilik yıllarında otizmli kuzeni Umut'a yardımcı olmak için tasarladığı eğitim materyali Tolkido'nun ardından, bir projeye daha imza attı. Yıldız, başta otizmliler olmak üzere tüm özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların, ev dışındaki hayata adapte olmalarına yardımcı olan 'Autism360' isimli video/sanal gerçeklik platformunu hayata geçirdi. Proje, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuğun, bir sosyal ortama girmeden, o ortamı önce sanal gerçeklik ile deneyimlemesini sağlıyor.



Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 2017 yılında mezun olan Can Yıldız, öğrenciyken otizmli kuzeni Umut'a yardımcı olmak için tasarladığı birçok ulusal ve uluslararası ödül kazanan eğitim materyali Tolkido'nun ardından, yeni projeler geliştirmeye devam ediyor. Tolkido projesi ile 5 yılda binlerce özel çocuğun eğitim hayatına katkı sağlayan Yıldız, psikoloji bölümünden arkadaşlarının desteğiyle yaptığı ve o yıl Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Yarışması'nda iki birincilik kazanan özel eğitim ihtiyacı olan çocukların gelişimine katkı sağlamayı amaçladığı mezuniyet projesini, KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı desteğiyle ürüne dönüştürdü.





"ÖNCE SANAL GERÇEKLİK İLE DENEYİMLEYECEKLER"



Autism360 isimli projenin çıkış noktası hakkında bilgi veren Can Yıldız, "Otizmli ya da özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların en büyük problemi, sosyal iletişim ve sosyal ortama uyum sağlamak. İletişim problemi yaşayan çocuklar, kalabalık ortamlara girmekte zorlanır ya da korktukları için öfke nöbetleri geçirir. Yapılan çalışmalara göre; otizmli çocuklara, örneğin; alışveriş merkezi, dolmuş, otobüs, berber vb. sosyal ortamlara girmeden o ortamlar deneyimletilirse bu problemin azaldığı ya da ortadan kalktığı tespit edildi. Proje, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuğun, bir sosyal ortama girmeden, o ortamı önce sanal gerçeklik ile deneyimlemesini sağlayan bir platform olarak tasarlandı. Sanal gerçeklik gözlüğü ve mobil uygulamamız sayesinde, çocuklar, 360 derece bu ortamları deneyimleyebilecek. Böylece, sosyal problem yaşayan başta otizmli çocuklar olmak üzere tüm özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların dikkatlerini toplamasına, günlük hayat becerilerine sahip olabilmelerine ve ev dışındaki hayata daha kolay adapte olmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz" dedi.



"SENARYOLAR ÇOCUĞUN İHTİYACINA GÖRE OTOMATİK OLUŞACAK"



Ailelerin hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Can Yıldız, "Çocuk gözlüğü takıp eğitim alırken aile farklı cihazlardan bu süreci takip edip yönetebilecek. Örneğin, berbere gidilecekse uygulama içinden berber eğitimi açılarak çocuğun o anı deneyimlemesi ve gerçek işitsel, görsel uyaranlara karşı alışması sağlanacak. Bu eğitimlerin çoğu 360 derece çekilen gerçek videolardan oluşmasına karşın deprem, yangın vb. konularda ise sanal gerçeklik kullanılarak animasyon şeklinde de eğitimler oluşturulacak. Bunların yanında sanal gerçeklik ile çocuğa duygular, hisler, trafik kuralları vb. eğitimlerin sunulması da sağlanabilecek. Sistem, çocuğu tanıdıkça makine öğrenmesi algoritması kullanılarak senaryolar çocuğun ihtiyacına göre otomatik oluşacak. Autism360, 15 eğitsel içerikle şu an kullanılabilir durumda. Her ay en az 5 yeni eğitsel içerikle büyüyen içerik havuzu, bir yıl içerisinde çocukların ihtiyaç duyduğu tüm alanları kapsamayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.





ÇIKIŞ NOKTASI KUZENİ OLDU



Tüm bu çalışmaların çıkış noktasını da anlatan Can Yıldız, "2015 yılında kuzenim Umut'a otizm teşhisi konuldu. 2.5 yaşına kadar normal gelişime sahip çocuklarla benzer özellikler gösteren Umut, 2.5 yaşından sonra göz temasını kesip konuşma ve iletişim becerisini de kaybetti. Yetersiz eğitim sürecini görüp ailesinin yaşadığı problemlere bizzat tanık oldum. Bu gözlemlerim sonucunda önce Tolkido ortaya çıktı ve 5 yılda özel eğitim ihtiyacı olan çocukların eğitimine katkı sağladı, ardından da Autism360'ı hayata geçirme kararı aldım. Autism360, 2 yıllık AR-GE sonucu ortaya çıkan ürün artık satışa çıktı ve playautism360.com üzerinden aile ve kurumlara ulaşıyor. Faaliyetlerimize şu anda Ege Üniversitesi Teknopark'ta devam ediyoruz. Ülkemizde, dünyada başlayan bu yönelimin öncülerinden olup otizmli ve özel eğitime ihtiyaç duyan tüm çocukların hayata katılmalarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.