Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1338
ALTIN
474.886
DOLAR
8.2534
STERLİN
11.4688
EURO
9.9490
24 adet taşınmaz ihale usulü ile satılıyor
24 adet taşınmaz ihale...
Türkiye Ulusal Ajansı 80 personel alıyor
Türkiye Ulusal Ajansı 80...
Beykoz Belediyesi 55 Zabıta Memuru alıyor
Beykoz Belediyesi 55 Zabıta...
Giresun Belediyesi yöresel ürün satış pazar projesi yaptıracak
Giresun Belediyesi yöresel ürün...

Pegasus Hava Yolları, IATA Travel Pass için sözleşme imzaladı

Pegasus Hava Yolları, misafirlerin Kovid-19 testi gibi yurt dışı seyahatlerde gerekli sağlık belgelerini dijital olarak saklamasına ve yönetmesine olanak tanıyan IATA Travel Pass uygulaması için Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Nisan 2021 Perşembe 14:37
0 Okunma
Pegasus Hava Yolları, IATA Travel Pass için sözleşme imzaladı

İSTANBUL - IATA Travel Pass uygulamasını Türkiye’de pilot olarak başlatan ilk hava yolu olduğunun belirtildiği açıklamada;  Pegasus, misafirlerinin pandemi döneminde değişkenlik gösteren yurt dışı ülke giriş koşulları konusunda daha hızlı ve daha güvenli bir seyahat süreci deneyimlemesini hedeflediklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, test yapılacak merkezlerin bilgileri, test sonuçları ve uçuş bilgileri dijital ortamda uygulama üzerinde yönetilebileceği bilgisine de yer verildi.

Pegasus Hava Yolları’nın yaptığı açıklamada, “Sağlık bilgilerinin doğrulanmasını tek bir uygulamada birleştiren IATA Travel Pass uygulaması, misafirlerin Kovid-19 pandemisine bağlı olarak değişkenlik gösteren ülke giriş koşullarını karşıladıklarını güvenli ve kolay bir şekilde doğrulamalarını sağlıyor. Sağlık verilerinin hassas doğası göz önünde bulundurularak tasarlanan uygulama kapsamında, veriler herhangi bir merkezi veri tabanı yerine misafirlerin kendi cep telefonlarında saklanıyor. Böylece misafirler, kişisel bilgilerinin paylaşımı üzerinde tam kontrole sahip oluyor” ifadelerine yer verildi.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

IATA Travel Pass uygulamasının nasıl kullanılacağına dair ise şu bilgilere yer verildi:

“Uygulama kapsamında öncelikle kendi cep telefonlarında pasaportlarının güvenli bir dijital versiyonunu oluşturuyor ve ardından uçuş bilgilerini sisteme girerek gidecekleri ülkenin giriş için belirlediği sağlık koşullarını öğrenebiliyor. Test yaptırması gereken misafirler, uygulama üzerinden onaylı tıp merkezlerinin kaydına erişebiliyor, uygulama aracılığıyla sonuçları güvenli bir şekilde alabiliyor. Misafirler, Kovid-19 testlerini uygulamaya yükleyip bu bilgileri oluşturdukları dijital pasaportla eşleştirdiklerinde, uygulama gidilecek ülkeye göre sonuçları kontrol ediyor ve aksi bir durum olmadığı takdirde misafirin telefonuna seyahate uygunluk sertifikası gönderiyor. Böylece misafirler havaalanında bu uygunluk sertifikasını göstererek veya öncesinde hava yoluyla dijital ortamda paylaşarak güvenle seyahatlerine devam edebiliyor”

Dünyanın en büyük hava yolu yazılım teknoloji sağlayıcılarından olan Hitit ile birlikte çalışan Pegasus Hava Yolları, önümüzdeki dönem hayata geçirmeyi planladığı farklı uygulamalarla da ülkeler arası uçuşun önündeki sağlık şartı bariyerini kolaylaştırarak, misafirlerinin seyahatlerini en sağlıklı ve güvenli şekilde gerçekleştirmelerini sağlamayı hedefliyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pegasus Hava YollarıIATA Travel PassSözleşme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NASA'dan tarihi adım: Mars'ta ilk helikopter uçuşu gerçekleşti
NASA'dan tarihi adım: Mars'ta ilk helikopter uçuşu gerçekleşti
Türk bilim insanlarından ayçiçeğinde dünyada ses getiren çalışma
Türk bilim insanlarından ayçiçeğinde dünyada ses getiren çalışma
Uzmanından ‘sanal ekipler’ için tavsiyeler
Uzmanından ‘sanal ekipler’ için tavsiyeler
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans