PERSEİD METEOR YAĞMURU HEYECANLANDIRDI

ANTALYA- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açılışını yaptığı, Antalya Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nin ilk gününde 3 bin 500 kişi arasından kura ile seçilen 750 kişinin yanı sıra kurulan çadırlarda toplamda bin 400 kişi konakladı. Etkinliğin ikinci gününde ise Kepez Belediyesi’nin “Çadırını Al Sen De Gel” sloganıyla gerçekleştirdiği davete binlerce kişi katılım gösterdi. İlk iki günde etkinliğe yaklaşık 8 bin günübirlik ziyaretçi katılırken, alanda oluşturulan 5 gözlem istasyonunda “göğe bakma kuyruğu!” oluştu.

ATMOSFER KALİTESİ DÜNYADAKİ EN İYİ YERLERDEN

Gökyüzü sevdalıları, uluslar arası uzay çalışmalarında “atmosfer açısından dünyadaki en iyi yerden biri” olarak kabul edilen ve Türkiye’nin aktif en büyük gözlem evi olan TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi’ni de ziyaret etme imkanı buldu. Etkinliğin düzenlendiği Saklıkent Kayak Merkezi’nin eteklerinden 7 km’lik dağ yolunu araçlarla tırmanarak 2 bin 500 metre rakımlı Bakırlıtepe’deki gözlem evine ulaşan katılımcılar, uluslararası uzay çalışmalarında kullanılan 4 dev optik teleskop hakkında bilgi aldı.

4 DEV OPTİK TELESKOP

Beydağları’nın en yüksek tepelerinden biri olan Bakırlıtepe’de kurulu teleskoplardan 1,5 metre ayna çapı ile Türkiye’nin en büyük optik teleskopu RTT 150’de gözlem heyecanı yaşandı. Yıldız ışığını dalga boylarına ayırma ve içindeki gökcisimlerinin kimyalarını inceleme imkanı vermesi nedeni ile de Türkiye’nin ilk ve en büyük tayf çekeri olarak bilinen RTT 150 teleskobu, yoğun ilgi gördü.

500’E YAKIN GÖZLEM PROJESİ

Astronomi meraklıları, TUG’da bugüne kadar 500’e yakın ulusal ve uluslararası gözlem projesiyle çok sayıda keşfe de imza atılan T100, T60 ve Amerika, Avrupa, Afrika ve Avustralya kıtalarında kurulan robotik teleskop ağının bir parçası olarak Saklıkent’te yer alan ROTSE-III-d teleskoplarıyla ilgili de bilgi aldılar.

630 SAATLİK GÖZLEM!

TUG’daki dev teleskopların yanısıra Saklıkent Kayak Merkezindeki etkinlik alanına 5 ayrı gözlem istasyonu kuruldu. Üniversitelerin astronomi ve uzay kulüplerinden seçilen 78 astronomi uzmanı, 30 teleskopta gözlem yaptırdı. Her teleskopta ortalama 21 saat gözlem yapılırken etkinlik boyunca toplam 630 saatlik gözlem yapıldığı öğrenildi.

Uzmanlar, üç gün boyunca 60 günlük bebekten 72 yaşına kadar farklı yaş gruplarından katılımcılara gökyüzünü, yıldızları ve gezegenleri anlattı. Öte yandan 4 gün süren etkinlik boyunca yaklaşık 400 kişinin görev aldığı öğrenildi.

KONFERANS ÇADIRI!

Etkinlik kapsamında gündüzleri ise ‘konferans çadırı’ olarak adlandırılan alanda, “Kutup Araştırmaları”, “Astrofotoğrafçılık”, “Yere Yakın Geçiş Yapan Asteroidler”, “Bir Yıldızın Yaşamı”, “Uzay Havası”, “Dünya Dışı Yaşam” gibi başlıklarda söyleşilerde uzaya dair birçok soru yanıtlanırken, çocuklar da birbirinden ilginç bilim atölyeleri ve yarışmalara katıldı. Geceleri ise teleskoplarla yıldızlar ve gezegenleri keşfe çıktı.

METEOR YAĞMURU SÜRPRİZİ

Antalya Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nde bu yıl meteor yağmuru sürprizi de yaşandı. 1992 yılında Dünya yörüngesine yakın bir noktadan geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının kalıntılarından oluşan ve Dünya’nın Güneş’in etrafından dönerken bu kozmik toz bulutuna rastlaması nedeniyle meydana gelen bu gökyüzü olayı, katılımcılara heyecanlı dakikalar yaşattı.

3 ŞEHİR 30 BİN KİŞİ

Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin arttırılmasının amacıyla 9-12 Haziran’da Diyarbakır Zerzevan Kalesi’nde, 3-5 Temmuz da Van’da ve 22-24 Temmuz’da Erzurum’da düzenlenen etkinliklerde de çoğu aileler ve gençlerden oluşan yaklaşık 30 bin kişi katılmıştı.

HABER: ELİF HAYVALI