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Trabzonlu öğrenciler, insansız su altı araçlarıyla TEKNOFEST'te yarışacak

Trabzon’da, üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan 4 ekip, kendi tasarladıkları insansız su altı araçları ile TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yarışacak. Ekipler, yarışmadan birincilikle dönüp, Türkiye’de yerli üretimle sektör oluşumuna katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Eylül 2020 Salı 14:02
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Trabzonlu öğrenciler, insansız su altı araçlarıyla TEKNOFEST'te yarışacak

TRABZON - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi ve Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan 4 ekip, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde 24-27 Eylül tarihlerinde düzenlenen TEKNOFEST'e katılmak için son hazırlıklarını tamamladı. 'İnsansız Sualtı Aracı' (İSA) kategorisinde kendi tasarladıkları araçlarla yarışacak olan öğrenciler, yerli üretim yaparak Türkiye’de sektör oluşumuna katkı yapmayı hedefliyor. Öğrenciler tarafından tasarlanan insansız su altı araçları uzaktan kumandayla kablolu ve kablosuz olarak 250 metre derinliğe kadar inip, kamera aracılığıyla görüntü kaydedebiliyor.

'AMACIMIZ SEKTÖR OLUŞTURMAK'

‘Creatiny’ takımından KTÜ Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Kaan Öztürk, geçmişte TEKNOFEST’te 2 kez birinci olduklarını ve deneyimlerini arkadaşlarıyla paylaştıklarını söyledi. Tasarladıkları aracın yazılımıyla mekanik parçalarını kendilerinin tasarladıklarını belirten Öztürk, “Bunlar, doğalgaz arama çalışmalarında kullanılan su altı araçlarının basit halleri. Aracımızı kablosuz kullanılabilir hale getirdik ve 200 metre derinliğe inebiliyor. Kolluk kuvvetlerimiz bunları kullanarak arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştırabilir. Maliyeti düşürmek için ciddi bir üretim hacmi olması gerek. Tek bir aracın maliyeti 7 bin lira. Amacımız ülkemizde su altı araçları alanında sektör oluşturmak. Pandemi sürecinde insanların evde kaldıkları zamanda bu araçları kullanmayı öğrenebilmeleri için de bir simülasyon tasarladık” diye konuştu.

TEKNOFESTE KATILACAK OGRENCILER TASARLADIKLARI ARACLARIYLA INSANSIZ SUALTI SISTEMLERI KATEGORISINDE YARISACAK FOTO:TOLGA SAGLAM DHA

'MİLLİ TEKNOLOİ HAMLESİNDE YER ALMAK İSTİYORUZ'

KTÜ ‘Hendesetül Cezeri’ takımı üyelerinden Emrullah Arseven, geçen yıl TEKNOFEST’te ‘Robotik Fetih 1453’ kategorisinde üçüncülük kazandıklarını söyleyerek, ''Ülkemizin milli teknoloji hamlesinde önlerde yer almak istiyoruz. Yaptığımız bütün projeler ülkenin milli teknolojisine bir katkı ve basamak olması için. Biz de bu basamakta herhangi bir yerde üstümüze düşen görevi yapmak isteriz'' dedi.

'ARAMA KURTARMADA KULLANILABİLİR'

Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi ‘Çakabey’ takımı üyelerinden Ahmet Sait Bayrak da, ''Robotumuz 100 metre derinliğe inebiliyor, iyi manevra ve hız yapabilme yeteneği var. Ticari alanlarda balıkçılıkta, Trabzon'da çok fazla sel olduğu için arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılabileceğini düşündük. 2 saat suyun altında kalıp, kayıt yapabilir. Her şeyi kendimiz yaptık ama parçalarını da kendi ülkemizde milli üretimle yapabilseydik daha ucuz fiyatlara getirebilirdik'' ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ TARİHİMİZİ KENDİ ARAÇLARIMIZLA BULMAK'

Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ‘Tekno Entalpi’ takımından Sena Dilber de, ''Medeniyetlerin beşiği ülkemizde, 3 tarafımız denizlerle çevrili olmasına rağmen hala denizlerde saklı olan tarihin olduğuna inanıyoruz ve bunların bulunması gerekiyor. Bunlar ‘Neden yurtdışından alınacak araçlarla yapılsın’ diye düşünerek kendimiz araç geliştirmek istedik. TEKNOFEST de bize bu alanda iyi imkanlar sunuyordu ve bu alanda çalışacak ekiplerle beraber olacaktık. Amacımız tarihimizi kendi araçlarımızla kendimiz bulmak'' dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TEKNOFEST HavacılıkUzay Ve Teknoloji FestivaliTrabzonlu öğrencilerInsansız Su Altı Aracı
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