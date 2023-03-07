TÜBİTAK'ın destek programları girişimcilere markalaşma ve ticarileşme kapısı açıyor

Ankara

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'de 1-7 Mart döneminde "Girişimcilik Haftası" kutlanıyor. Bu kapsamda gençleri girişimciliğe özendirmek, kendi işlerini kurmak isteyenleri bilinçlendirmek, eğitmek ve desteklemek gibi çeşitli faaliyetler öne çıkıyor.

TÜBİTAK da çok sayıda ve farklı kategorilerde destek programlarıyla girişimcilere imkanlar sunuyor.

Kurum, Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin gelişebilmesi için Sanayi AR-GE Destek Programı, KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı, Bireysel Genç Girişim (BiGG) adıyla da anılan Girişimcilik Destek Programı, Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı, Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP), İnovasyonun Liderleri Burs (Leaders in Innovation Fellowships) Programı ile Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı gibi pek çok program geliştirdi.

Söz konusu programlar arasında destek tutarlarıyla dikkati çeken Girişimcilik Destek Programı kapsamında, 2012 yılından bu yana 2 bin 137 girişimciye 1 milyar 19 milyon lira destek aktarıldı.

Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı'nın 2019'da açılan ilk BiGG+KOBİ Mentor Arayüz Çağrısı çerçevesinde, bütçe üst sınırı 750 bin lira olarak belirlendi. Bu kapsamda, 7 milyon 565 bin lira toplam bütçe ile 11 ara yüz kuruluşunun desteklenmesine karar verildi. 2022 yılı çağrısı kapsamında ise bütçe üst sınırı 2 milyon 500 bin lira olurken toplam 26 milyon 881 bin lira bütçe ile 20 başvurunun desteklenmesi uygun bulundu.

Böylece, TÜBİTAK geliştirdiği çeşitli programlar aracılığıyla, girişimcilere bugüne kadar 1 milyar 53 milyon 446 bin liralık destek sağlamış oldu.

Mentorluk, ticarileşme ve markalaşmaya da destek

TÜBİTAK, girişimcilere maddi desteğin yanında mentorluk hizmeti de sundu. Böylece, BiGG+KOBİ Mentor Arayüz Çağrısı kapsamında desteklenen KOBİ'lere verilecek mentorluk hizmetiyle, girişimlerin ticari olgunluk seviyesi (Ürün geliştirme aşamasında olan firmaların satış yapması, satış geliri olan firmaların pazar çeşitliliği sağlaması, ihracat yapması) ile AR-GE ve yenilik kapasitesinde artış (Yenilik alanındaki faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması, yenilik faaliyetlerinin kurumsal olarak yürütülmesi) hedeflendi.

Öte yandan girişimcilerin ticarileşme ve markalaşma süreçlerine de destek olan TÜBİTAK, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ile imzaladığı protokolün ardından, AR-GE teşvikleri neticesinde geliştirilen teknolojik ürünler, DMO Tekno Katalog Platformuna dahil edilerek firmaların kamu alımlarından pay alması imkanı sağlandı.

TÜBİTAK, AR-GE projeleri geliştiren şirketlerin, proje harcamaları kapsamında ihtiyaç duyacakları finansmanın bulunması ve ülkenin ihtiyaç duyduğu teknolojilerde dışa bağımlılığın azaltılarak rekabet gücünün artırılması amacıyla Ziraat Bankası ve Türk Ekonomi Bankası ile işbirliği protokolleri imzalayarak, girişimcilere uygun koşullarda finansman sağlanmasını da kolaylaştırdı.