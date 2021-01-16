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WhatsApp’tan ‘veri paylaşma zorunluluğu’ açıklaması

Facebook’a bağlı mesajlaşma uygulaması WhatsApp’tan yapılan açıklamada, kullanıcılara getirilen veri paylaşım zorunluluğu tartışmaları üzerine, hesapların 8 Şubat’ta silinmeyeceği bildirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Ocak 2021 Cumartesi 09:40
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WhatsApp’tan ‘veri paylaşma zorunluluğu’ açıklaması

ABD merkezli sosyal medya şirketi Facebook’a bağlı mesajlaşma uygulaması WhatsApp’tan veril paylaşma zorunluluğu konusunda yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, Güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceğini açıklandı. Yapılacak değişikliklerin daya iyi anlatılabilmesi için bu tarihin 15 Mayıs’a ertelendiği aktarıldı.

GÜNCELLEME KARARI TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

WhatsApp’ın geçen haftalarda kullanıcı sözleşmesinde değişikliğe gitme ve veri paylaşım zorunluluğu kararı, kullanıcıların tepkisin çekmişti. Kullanıcılar, WhatsApp uygulamasına alternatif arayışı içerisine girerek Telegram adlı uygulamayı indirmeye başladı. Telegram’dan yapılan açıklamada, 72 saatte dünya genelinde 25 milyondan fazla kullanıcının Telegram’a katıldığı belirtilmişti. Yeni gizlilik sözleşmesini sunan WhatsApp’in dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
WhatsappVeri PaylaşımıFacebook
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