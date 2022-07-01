YENİ GÖĞE BAKMA DURAĞI: VAN

VAN- Tarihi Zerzevan Kalesi’nde her yaşta binlerce Diyarbakırlıyı buluşturan gözlem etkinliğinin yansımaları sürerken bu kez Van, astronomi, teknoloji ve doğa meraklılarını bir araya getirecek. Edremit ilçesinde Van Gölü kıyısındaki Fidanlık Parkı, 3 gün boyunca 7’den 70’e gökyüzü tutkunlarının yeni durağı olacak.

TÜBİTAK KOORDİNASYONUNDA

Etkinlik; TÜBİTAK’ın koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıkları tarafından Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) katkılarıyla düzenlenecek.

AÇILIŞI VARANK YAPACAK

3 Temmuz’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açılışı yapılacak etkinlikte, Van Valisi Ozan Balcı, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile astronomiye meraklı binin üzerinde genç aileleriyle birlikte katılacak.

GENÇLERİN UZAYA İLGİSİ

Programda, profesyonel ve amatör astronomlar gökyüzünü inceleyerek yıldızlarla buluşma fırsatı yakalayacak. Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin arttırılmasının amaçlandığı etkinlik boyunca seminerler, yarışmalar, gök bilim ile ilgili birçok faaliyet düzenlenecek.

BİRBİRİNDEN İLGİNÇ SUNUMLAR

3 Temmuz’da açılışın ardından ünlü televizyoncu Pelin Çift’in moderatörlüğünde Doç. Dr. Selçuk Topal, “Geçmişten Geleceğe Uzay” başlıklı söyleşide tarih boyunca uzaya olan merakı anlatacak.

4 Temmuz pazartesi günü ise Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Soydugan “Aynalardaki Yıldızlar” sunumuyla insanlarının evreni keşfetme çabası hakkında bilgi verecek. Ege Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Serdar Evren de “Uygarlıklar Arası Astronom” başlıklı sunumuyla astronomi biliminin ilk çağlardan günümüze gelişimine ışık tutacak.

Uzayla ilgili birbirinden ilginç söyleşilerin düzenleneceği etkinlik boyunca bilim insanları; öte gezegenler, ışık kirliliği, yere yakın geçiş yapan astroitler, yıldız örtülmeleri gibi farklı başlıklarda katılımcılara merak edilen konularda sunumlar yapacak.

ERZURUM VE ANTALYA İLE DEVAM EDECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilk olarak TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisinin 1998 yılında başlattığı ve Antalya Saklıkent’te düzenlenen TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Etkinliğini Anadolu’nun farklı şehirlerine yayarak her yaştan gökyüzü meraklısını bir araya getiriyor. Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri, Diyarbakır ile Van’ın ardından 22-24 Temmuz’da Erzurum’da ve 18-21 Ağustos’ta Antalya’da gerçekleştirilecek.

HABER: GURUR AKOSMAN