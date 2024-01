Haber: Mert Osman Erman

İlk olarak 1970'te Doug Williams karakterini canlandıran Hayes, aynı dizinin çekimleri sırasında aktris Susan Seaforth Hayes ile tanıştı ve onunla evlendi.

Geçen Haziran ayında, 98. doğum gününü Amerikan gündüz dizisi setinde meslektaşlarıyla birlikte kutlamıştı.

Hayes'in menajeri, ailesiyle birlikte Cuma günü öldüğünü BBC'ye bildirdi.

Ölüm nedeni açıklanmadı.

1925 yılında Harvey, Illinois'de doğan Hayes, kariyerine müzisyen olarak başlamış ve The Ballad of Davy Crockett şarkısıyla hit yapmıştı. Daha sonra oyunculuğa odaklandı ve en dikkat çekici rolünü, Şubat 1970'te NBC'nin Days of Our Lives dizisinde bir mahkum ve aynı zamanda bir gece kulübü şarkıcısı olan karakteri olarak buldu.

Doug Williams karakterini 2023'e kadar ara sıra canlandırdı.

Seaforth Hayes, ondan iki yıl önce katıldı ve Julie Williams karakterini canlandırdı.

İkilisi ekranda bir çifti oynadı ve sonunda gerçek hayatta da bir çift oldular ve 1974 yılında evlendiler. İki yıl sonra televizyonda karakterlerinin birbirine evlenmesiyle "Evet" dediler.

Onların romansının popülerliği, o yıl Time dergisinin kapağında yer almalarına neden oldu.

2018'de hem Hayes hem de Seaforth Hayes, Gündüz Emmy Ödülleri Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü aldı.

Hayes'in önceki evliliği olan Mary Hobbs ile beş çocuğu vardı.