Haber: Beyza Betül Cihan

Houston kentinde yaşayan Ramona ve Monway Ison çiftinin cansız bedenleri, 16 Haziran tarihinde karavan benzeri mobil evlerinde bulunmuştu. Olayın detayları ortaya çıktıkça, sıcak hava dalgasının etkisi ve klimaların bozulmasıyla ilgili trajik bir tablo gün yüzüne çıkıyor.

Talihsiz çiftin kızı Roxana Floods, ailesinin kullandığı klimanın 12 Haziran'da bozulduğunu ve tamir masrafları için ödeme yapacak durumlarının olmadığını belirtti. Floods, ailenin klimalarını tamir ettirebilmek için kredi işlemleriyle uğraştığını ifade etti. Anne ve babasının klima tamiri için 16 Haziran'a randevu aldığını fakat aynı gün onların cansız bedenlerinin bulunduğunu öğrendiğini dile getirdi.

Roxana Floods, klima şirketlerinin sıcak hava konusunda insanları uyarmaları gerektiğini ve klimaları için ödeme yapacak durumda olmayan insanların yaşadıkları koşulları anlamaları gerektiğini söyledi. "Eğer klimalarını onaracak paraları yoksa, kelimenin tam anlamıyla bir fırının içinde yaşadıklarını bilmeliler" şeklinde konuştu.

Yaşlı çiftin komşusu Eddie Phillips, çifte kendi evinde konaklama teklif ettiğini ancak bu teklifin reddedildiğini ve ardından bir vantilatör verme teklifinin de kabul edilmediğini aktardı.

Houston'da Haziran 2016'dan bu yana ilk defa yaşanan sıcak hava dalgası, bu hafta da sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkmasıyla etkisini gösterdi. Teksas'ta haziran ayından bu yana en az 7 kişinin aşırı sıcaklarla bağlantılı nedenlerle hayatını kaybettiği biliniyor.