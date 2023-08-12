Haber: Mert Osman Erman

İşte dikkate almanız gereken bazı hususlar ve alabileceğiniz önlemler:

Risk değerlendirmesi: Birçok durumda, özellikle devlet kurumları gibi halka açık olanlarda, sızdırılan veriler sınırlı kişisel bilgiler (örneğin, ad ve adres) içerebilir ve bireylere hemen yüksek risk oluşturmaz. Bununla birlikte, siber suçlular bu veriyi çevrimiçi olarak bulunan diğer bilgilerle birleştirerek sizi tanımlayabilir.

Veri sızıntısı kontrolcüleri kullanma: "Have I Been Pwned" gibi web siteleri ve hizmetler, e-posta adresinizin veya kişisel bilgilerinizin bilinen bir veri sızıntısının bir parçası olup olmadığını kontrol etmenizi sağlar. Bu, verilerinizin tehlikeye düşüp düşmediğini belirlemenize ve gerekli önlemleri almanıza yardımcı olabilir.

Şifreleri değiştirme: Şifrenizin komprome edilmiş olabileceğini düşünüyorsanız, derhal değiştirin. Bununla birlikte, şifre değişikliği öneren e-postalardaki bağlantılara tıklamaktan kaçının. Bunun yerine, doğrudan web sitesini ziyaret edin ve şifrenizi buradan güncelleyin.

Güçlü ve benzersiz şifreler kullanma: Farklı çevrimiçi hesaplar için güçlü ve benzersiz şifreler kullanın. Bu, bir şifrenin komprome edilmesi durumunda hackerların birden fazla hesaba erişmesini engeller.

İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) etkinleştirme: Mümkün olduğunda, hesaplarınız için iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin. Bu, şifrenize ek bir doğrulama adımı ekleyerek (örneğin, telefonunuza gönderilen bir kod) güvenliği artırır.

Çevrimiçi iken dikkatli olma: Çevrimiçi etkileşimde bulunurken dikkatli olun. Şüpheli bağlantılara tıklamaktan, bilinmeyen kaynaklardan ekler indirmekten veya doğrulanmamış kişilere kişisel bilgi paylaşmaktan kaçının.

Yazılımı düzenli olarak güncelleme: İşletim sisteminizi, uygulamalarınızı ve antivirüs yazılımınızı güncel tutun. Yazılım güncellemeleri genellikle bilinen güvenlik açıklarına karşı koruma içerir.

Finansal ve kişisel hesapları izleme: Düzenli olarak finansal tablolarınızı ve çevrimiçi hesaplarınızı yetkisiz faaliyetler açısından gözden geçirin. Şüpheli bir şey fark ederseniz, hemen önlem alın.

Kendinizi eğitin: En son siber güvenlik tehditleri ve çevrimiçi güvenlik için en iyi uygulamalar hakkında bilgi sahibi olun. Balık avı girişimlerini ve dolandırıcılıkları tanımayı öğrenmek, bunlara kurban gitmekten kaçınmanıza yardımcı olabilir.

Güvenilir kaynakları kullanma: Veri sızıntıları veya siber güvenlikle ilgili bilgi ararken, resmi devlet web siteleri, güvenilir haber kaynakları ve siber güvenlik uzmanları gibi güvenilir kaynaklara güvenin.

Unutmayın ki veri sızıntıları ve sızıntılar endişe verici olabilir, ancak verilerinizi korumak için proaktif adımlar atmak ve bilgilenmek potansiyel riskleri azaltmaya yardımcı olabilir.