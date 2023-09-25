Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 2-1 lik skorla mağlup etmeyi başardı ama kötü bir oyunla!

Ligin 6. haftasında alınan bu galibiyeti 3 puan açısından artı, oyun açısından ise eksi olarak görebiliriz. Eğer Beşiktaş bu maçı kaybetseydi sezon sonuna doğru çok muhasebesi yapılırdı. Tıpkı Pendikspor’da kaybedilen 2 puan gibi.

Maça yine farklı bir ilk 11’le çıkan siyah beyazlılar klasik 4-2-3-1 dizilişiyle sahadaydı. Şenol Güneş bu kez savunmanın merkezinde, Bailly- Omar ikilisi, orta sahada ise Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain, Rachid Ghezzal üçlüsüyle maça başladı.

Oyuncuların geç gelmesi, kamp sürecinin verimli kullanılamaması ve sakatlıklar derken Şenol hocanın ideal 11’i henüz bulamadığını söylemek mümkün. Bu durum nedeniyle Beşiktaş’ın bu sezon yaşadığı en büyük sorun; istediği oyunu 90 dakikaya yayamaması. Her maç devreler arası büyük bir oyun farkı izliyoruz. Takım oyunun henüz oturmadığı bariz göze çarpıyor.

Beşiktaş’ta bireysel yeteneğe sahip çok fazla oyuncu var. Fakat bireysel performanslardan ziyade, birlikte gösterdikleri uyumun ön plana çıkmadığını görüyoruz. Bu durum haliyle skora yansıyor. Örnek verecek olursak; 90+5 Rashica’nın sol çaprazdan rakip ceza sahasına yaptığı koşuda, o şutu çekememe ihtimaline karşın, karşısına pas yapacağı siyah beyazlı bir oyuncu koşu yapsa. Rashica belki de o an açısını yeterli görmeyip şut çekmek yerine pas verecek. Ki öyle olsaydı yüzde yüzlük gol pozisyonuydu. Beşiktaş’ın skor almada ki, atak sonlandırmada ki en büyük sıkıntısı ancak bireysel yeteneklerin, takım oyunuyla bütünleşmesiyle aşılabilir.

Özetle, bu maç özelinde Beşiktaş ilk yarı vasattı. İkinci yarı ise Kayserisporlu futbolcu Mane’nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunun ağlarla buluşması maçın kırılma anı oldu. Beşiktaş yediği bu golden sonra 20-25 dakika etkili bir oyun oynadı. Dakika 47 ve 70 arası oynanan ofansif oyun siyah beyazlılara 3 puanı getirdi.