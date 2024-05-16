Bitcoin Fiyatını Etkileyen Etkenler

Bitcoin fiyatını etkileyen birkaç önemli faktör vardır. Bunlar genellikle ekonomik, politik ve sosyal dinamiklerle ilişkilidir:

- Arz ve Talep: Bitcoin'in arzı, protokol tarafından önceden belirlenmiş ve zamanla azalan bir miktarla sınırlıdır. Talep ise yatırımcıların, spekülatörlerin ve kullanıcıların Bitcoin'e olan ilgisine bağlı olarak değişir. Talep arttıkça, sabit arz nedeniyle fiyat genellikle yükselir.

- Piyasa Duyarlılığı: Yatırımcıların genel duyarlılığı, Bitcoin fiyatlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Olumlu haberler, teknolojik gelişmeler veya finansal kuruluşların Bitcoin'i benimsemesi gibi faktörler fiyatları artırabilirken, olumsuz haberler veya kripto para birimleriyle ilgili yasaklar gibi faktörler fiyatları düşürebilir.

- Makroekonomik Faktörler: Küresel ekonomik koşullar ve finansal piyasalardaki değişiklikler de Bitcoin fiyatlarını etkileyebilir. Örneğin, enflasyon oranlarındaki artış, yatırımcıları değerini koruyabilecek alternatif varlıklara yönlendirebilir ve bu durum Bitcoin'e olan talebi artırabilir.

- Teknolojik Gelişmeler: Bitcoin ağındaki teknolojik gelişmeler ve güncellemeler, örneğin ölçeklenebilirlik ve işlem hızı gibi sorunları çözecek güncellemeler, daha fazla kullanıcı ve yatırımcıyı çekebilir ve bu da fiyatları olumlu yönde etkileyebilir.

Yeni ATH İçin Ne Gerekli?

Cane Island Alternative Advisors’ın kurucusu ve yatırım yöneticisi Timothy Peterson, konuya yönelik yaptığı açıklamada, “ABD’deki yüksek getiri oranı harika bir gösterge ve sürdürülebilir bir tüm zamanların en yüksek seviyesi için gerçekten %6 veya 7’nin altına düşmesi gerekiyor.” sözlerini kullandı.

Analist, Bitcoin’in fiyat hareketinin faiz oranı hareketi olduğunu düşünüyor. YCharts verilerine göre yayınlandığı tarihte yüksek temerrüt riski nedeniyle yüksek getirili şirket tahvillerinin oranını temsil eden ABD yüksek getiri oranı %7,54’tü. Peterson, getiri oranlarının %6 veya %7 aralığına düşmesi halinde Bitcoin’in 2024’ün dördüncü çeyreğine veya 2025’in son ikinci çeyreğine kadar merakla beklenen 100.000 dolarlık fiyat etiketini görebileceğini öngördü.