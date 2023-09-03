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58. dakikada Larsson'un pasında ceza alanında topla buluşan Buksa'nın şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kontrol etti.

44. dakikada Bitexen Antalyaspor eşitliği yakaladı. Carole'ün ceza sahasında uzaklaştırmak için vurduğu top, takım arkadaşı Arif Kocaman'a çarptı. Kısa düşen topu ceza alanında önünde bulan Streek, meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-1.

Okan Buruk: Transfer çalışmaları devam ediyor

Okan Buruk: Transfer çalışmaları devam ediyor

Trendyol Süper Lig 'in 4. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Mondihome Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

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