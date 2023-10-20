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Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla silah ve diğer malzemelere el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya da silahlı görüntü paylaşanlara yönelik operasyon düzenledi.

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