2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme maçlarında gruplarda son maçlar yaklaştı. Stefan Kuntz ile yolların ayrılıp teknik direktörlüğe Vincenzo Montella’nın gelmesi ile İtalyan teknik adam ilk maçlarına çıkmış oldu.

Milli takımımız üst üste üçüncü toplamda 6. defa şampiyona da mücadele etmeye hak kazandı. Almanya da düzenlenecek olan turnuvaya katılmak tribün desteği açısından da bize büyük avantaj sağlayacağı için oldukça önemliydi. Liglere verilen milli arada önce deplasmanda Hırvatistan’ı Barış Alper Yılmaz’ın golü ile 1-0 geçmeyi başardık. Bu zafer aynı zamanda Hırvatistan deplasmanında tarihimizde aldığımız ilk galibiyet oldu, Hırvatların ise Avrupa Şampiyonası elemelerinde tarihlerinde aldıkları ilk iç saha mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti. Daha sonra Konya da Letonya karşısında Yunus Akgün, Cenk Tosun (2) ve Kerem Aktürkoğlu ile 4-0 kazanarak son Galler maçı öncesi gruptan çıkmayı garantiledik. Bu galibiyet de iç sahada Letonya karşısında alınan ilk zafer oldu.

Şimdi Hedef 1. Torba

2024 Avrupa Şampiyonası grup kuraları 2 Aralık da Hamburg da çekilecek. Bu aşamada grup liderliği çok önemli. Çünkü 1 .ve 2. Torba da ev sahibi Almanya ile birlikte 10 grup birinci de yer alacak. Liderli kaybetme durumunda ise 1. Torba hayal olacak. Liderlik için Galler’e kaybetmememiz yeterli olacak. Olası üçlü averaj da Galler lider biz ikinci olurken Hırvatistan elenecek.

7 Ülke Katılma Hakkı kazandı

Eleme gruplarında son maçlara girilirken şu ana kadar 7 ülke 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Ev sahibi Almanya’nın yanı sıra Fransa, Belçika, İspanya, Portekiz, İskoçya, Avusturya ve Türkiye gruplarında ilk iki sırayı almayı garantileyen ülkeler oldu.

Katılması olası ülkeler

A grubunda İspanya ve İskoçya katılma hakkı kazandı ve son maçlar sadece grup liderliği mücadelesi açısından önemli. B grubunda Fransa katılma hakkını alırken, Hollanda son dakika da deplasmanda Yunanistan zaferi elde ederek Yunanistan’ a karşı avantajlı konuma yükseldi. C grubunda ise İngiltere, İtalya ve Ukrayna arasında mücadele devam ediyor. Mili takımımızın katılmaya hak kazandığı D grubunda ise Hırvatistan ve Galler birbirlerini geçmek için mücadele edecek. 5 takının yer aldığı E grubunda ise Faroe Adaları dışında 4 takımda grupta şansını devam ettiriyor. Arnavutluk, Çekya, Polonya, Moldova avantaj elde etmek için sahaya çıkacaklar. F grubunda ise Belçika ve Avusturya katılma hakkı kazandı, liderlik için mücadele edecekler. G grubunda ise Macaristan, Sırbistan ve Karadağ arasında yarış devam ediyor. H grubunda Slovenya ve Danimarka avantajlı konumdalar ancak Finlandiya ve Kazakistan’ın matematiksel olarak şansları devam ediyor. I grubunda ise Romanya ve İsviçre maç eksiği bulunan İsrail’in matematiksel olarak şansı devam ettiği için gruptan çıkmayı henüz garantileyemediler. Son olarak J grubunda Portekiz grup liderliğini garantiledi. Slovenya ise kalan iki maçından 1 puan alsa katılım hakkını elde edecek.