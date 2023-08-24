İstanbul

Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural, Burcu Gönder gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Efsane filminin okuma provası da efsane oldu.

4 saat planlanan provalar gülme ve kahkaha molaları yüzünden uzadı. Okuma provalarının en eğlenceli ismi ise usta isim Süleyman Şah rolüyle gönüllere taht kuran Serdar Gökhan oldu. Şimdiye kadar oynadığı karakterle ciddiyetini ön plana çıkartan usta isim, yaptığı esprilerle keyifli anlar yaşattı.

Efsane 25 Ağustos’ta sete çıkıyor



7 bin yıllık yoğurdun sırrını ortaya çıkarmak için Çorum’a gitmeye hazırlanan ekip, 25 Ağustos tarihinde sete çıkacak. Genel koordinatörlüğünü Ediz Kentkuran’ın üstlendiği Efsane filminin set ekibi de çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Film için köy inşa edildi



Yılın en iddialı filmi Efsane için Çorum'da özel plato kuran ekip, evler, iş yerleri ve köy meydanı gibi birçok yapıyı yeniden yaptı. Sıfırdan köy inşa eden Aytaç Medya, filmde rol alacak yardımcı oyuncular içinde bölge halkından cast çalışmasına başladı.