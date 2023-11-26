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Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahlarda tuzlama ve küreme çalışmaları yürütüyor.

Kar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler kesiminde de etkisini gösteriyor.

Özellikle D-100 kara yolunun Bolu geçişindeki Abant Kavşağı ve Seymenler mevkileri ile Düzce kesiminde yer alan Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı ve Heyelan mevkisinde kar tipiye döndü.

Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, otoyol ve kar a yolunun Bolu Dağı kesiminde öğle saatlerinde yerini kara bıraktı.

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