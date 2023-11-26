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Galatasaray , yarın yapacağı antrenmanla Manchester United maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kulübün açıklamasına göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. İdmanın kalan bölümünde çift kale maç oynandı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında dün konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Manchester United müsabakası öncesi ilk antrenmanını yaptı.

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