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Kaza nedeniyle ulaşıma kapan D-100 kara yolunun İstanbul yönü, aracın çekici ile kaldırılmasının ardından açıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada sürücü ile kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolundan Ankara istikametine seyreden E.D. yönetimindeki 14 ES 448 plakalı kamyonet , Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi ve karşı şeride geçti.

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