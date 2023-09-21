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Bu arada İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, zehirlenme ihtimaline karşı huzurevindeki gıdalardan ve içme suyundan numune aldı.

Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaşlıların, tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu belirtildi.

Rahatsızlanan 23 kişi, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçede yer alan 54 kişinin kaldığı Esentepe Huzurevi sakinlerinden bazılarında dün akşam saatlerinde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri baş gösterdi.

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