Haber: Mert Osman Erman

Ardından General Augusto Pinochet yönetimindeki 17 yıl süren askeri yönetim döneminde 40 bin kişi gözaltına alındı, işkence gördü veya zorla kayboldu. 3 bin 200'den fazlası idam edildi.

Diktatörlük yılları hâlâ Şili'yi hayalet gibi takip ediyor ve bölüyor.

"Bu duvarlar... dehşetleri tanıklık etti, unutmadık ve unutmayacağız şiddetli ve baskıcı geçmiş" diyerek, Devlet Başkanı Gabriel Boric, Mart 2022'de sadece 36 yaşında Şili Devlet Başkanı olarak göreve başladıktan sonra La Moneda'nın balkonundan konuştu.

Genç, ilerici kabinesi, Pinochet'in altındaki insan hakları ihlalleriyle yüzleşmeyi ve bunları ele almaya söz verdi.

Bugünün yıldönemi öncesi dönemde, sol hükümeti, askeri yönetim sırasında kaybolan ve bu on yıllar boyunca kayıp olan 1469 kişinin akıbetini belirlemek için ilk devlet destekli program olan Ulusal Arama Planı'nı başlattı.

Bu kişilerin devlet tarafından öldürüldüğü varsayılıyor, ancak cesetleri hiç bulunmadı.

Hükümet sözcüsü olan ve Şili Genel Sekreterlik Bakanlığı'nı başlatan Camila Vallejo, planın amacının kayıpların ailelerine yardım etmeyi taahhüt etmek olduğunu söylüyor, böylece "sevdiklerini bulma veya yıllardır gerçeği bilmek gibi sorumluluğu sırf kendi omuzlarında taşımamaları gerekir" diyor.

Proje özel bir bütçeye ve araştırmacılardan oluşan bir ekibe sahip olacak. Kaybolanların akrabalarına tazminat hakkı tanınabilir.

Ulusal Arama Planı, sadece zorla kaybolanları bulmak için değil, aynı zamanda kaybolmalarının arkasındaki koşulları tespit etmek ve yıllarca gerçeği bilmek için umutsuzca beklemiş ailelere adalet getirmek için tasarlanmıştır.

Demokrasi 1990'da yeniden kurulmasına rağmen, Gen Pinochet'nin gölgesi hâlâ Şili üzerinde duruyor.

Pinochet, 1998'e kadar ordu başkanı olarak kaldı ve daha sonra kendisi için 1980'de dayattığı anayasada yarattığı senatör-for-life olarak görev yapmaya devam etti. Bir senatör olarak Şili'de yargılanmaktan muaf tutuldu.

Ancak 1998'de Londra ziyareti sırasında işkence suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılmak üzere iadesini almak isteyen İspanyol avukatların çabaları sırasında ev hapsine alındı.

2000 yılında dönemin İngiltere içişleri bakanı Jack Straw, Pinochet'nin sağlık gerekçesiyle Şili'ye geri dönmesine izin verdi. General, hapishanede bir gün bile geçirmeden 2006'da 91 yaşında öldü.

Bugünkü Şili hükümeti, çoğu üyeleri Gen Pinochet'in muhafazakar neoliberal yönetiminin mirasına karşı siyasi kariyerlerini oluştururken, askeri yönetim altında işlenen suçların failini yargılamayı taahhüt ettiğini söylüyor.

Yüce Mahkeme, Şili'nin yargısının şu anda askeri yönetim sırasında devlet görevlileri tarafından işlenen insan hakları ihlalleri iddialarını işlediğini söyledi. 2000'den fazla dosya şu anda işlenmektedir.

Ancak birçok kurban ve aileleri sürecin yavaş ve etkisiz olduğunu söylüyor.

Birçok eski ordu yetkilisi yaşlılıkta mahkemeye çıkarılmadan öldü. Diğerleri, özel odalara, tenis kortlarına ve mangal alanlarına sahip konforlu hapishane tesislerine gönderildi.

Bakan Vallejo, bugüne kadar kaydedilen ilerlemenin "insan hakları örgütlerinin ve kurban ailelerinin mücadelesi sayesinde" devlet tarafından değil, dedi.

Üniversite bodrumunda 20 yıl boyunca terk edilmiş olan 89 kutunun, diktatörlük dönemine ait delil içeren - kemik parçaları dahil - belgeleri içerdiği ortaya çıktı.

Camila Vallejo, polis kuvvetleri, adli tıp hizmeti ve mahkemelerin Ulusal Arama Planı'na dahil olacağını söyledi.

Ayrıca, bir hükümet değişikliği olsa bile "kalıcı devlet politikası" haline geleceğini ekledi.

Yıldönemi öncesi dönemde Devlet Başkanı Boric, Şili'nin tüm yaşayan eski devlet başkanlarıyla buluşarak, Gen Pinochet'in diktatörlüğünü kınamak için resmi bir deklarasyon imzaladı.

İmza atanlardan biri, Augusto Pinochet'nin İngiltere'deki tutuklanmasına karşı çıkan ve kardeşi general altında bakanlık yapmış olan eski lider Sebastian Piñera idi.

Ancak Mr Piñera'nın desteğiyle bile, belge, hala geçmiş diktatörü savunan birçok Şili sağının eleştirisine tabi tutuldu.

Piñera'nın Ulusal Yenileme partisinin üyeleri, eski başkanın deklarasyona verdiği desteği eleştirdi.

Yerel radyoda konuşan Senatör Manuel José Ossandón, Boric yönetiminin ülkede "polarizasyonu" körüklediğini savunarak, "Allende olmasaydı Pinochet olmazdı" diyerek suçu devrilmiş lider ve onun sosyalist politikalarına, kendi devrilmesi ve ardından gelen askeri yönetim için atfetti.

Bakan Vallejo, böyle yorumların "kabul edilemez" olduğunu, ekledi: "Kurbanı faille aynı kefeye koyamazsınız."

"Onun bir demokrasi parçası olması, Allende hakkında farklı görüşlere sahip olmamız demektir" diye savundu. "Ancak darbeyi Allende'nin üstüne koymazsınız, çünkü darbeyi gerçekleştiren Augusto Pinochet'ydi."

Onun için, bu deklarasyon Şililere ve dünyaya, "demokrasinin ve insan haklarının her zaman savunulması gerektiğini, farklılıklarımıza bağımsız olarak" gösteren "tarihi bir olay" işaret ediyor.