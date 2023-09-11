Haber: Mert Osman Erman

Rishi Sunak, Hindistan'daki G20'deyken Çin'den gelen müdahale endişelerini dile getirdi.

Çin, casusluk yaptığı iddialarını reddederek bunu "kötü niyetli iftira" olarak nitelendirdi.

Polis, Cumartesi günü Mart ayında İstihbarat Kanunu uyarınca iki kişinin gözaltına alındığını doğruladı.

Metropolitan Polisi, "30'larında bir erkek Oxfordshire'daki bir adreste gözaltına alındı ve 20'lerinde bir erkek Edinburgh'daki bir adreste gözaltına alındı. Hem ikamet edilen mülklerde hem de Doğu Londra'daki üçüncü bir adreste aramalar yapıldı" dedi.

BBC'ye göre, bunlardan biri uluslararası ilişkilerle ilgili bir parlamento araştırmacısıydı.

İlk olarak Sunday Times'ta bildirildiğine göre, araştırmacının birkaç Muhafazakar milletvekiliyle bağlantısı olduğu anlaşılıyor. BBC ona bir yanıt almak için iletişime geçti.

Her iki kişi kefaletle serbest bırakıldı ve casuslukla ilgili suçları denetleyen Met Karşı Terörizm Komutanlığı soruşturuyor.

Araştırmacının gözaltına alınması, Muhafazakar milletvekilleri arasında İngiltere'nin Çin'e daha sıkı bir yaklaşım benimsemesi gerekip gerekmediği konusunda bir tartışmayı yeniden gündeme getirdi.

Bazı Muhafazakarlar hükümetin Çin'i bir tehdit olarak tanımlamasını istiyor - bu, şu ana kadar bakanlar tarafından direniş gören bir adım.

Eski lider Sir Iain Duncan Smith ve milletvekili Tim Loughton da dahil olmak üzere üst düzey Muhafazakarlar, hükümetin harekete geçmesini istedi.

Duncan Smith, "Şimdi Çin Komünist Partisi'nin (Başkan) Xi'nin liderliğinde sunduğu derin tehdidi tanıma zamanı" dedi.

Ve Loughton, "Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) tentaküllerinin İngiliz kurumlarına ne kadar uzandığını" konusunda uyardı.

"Parlamentonun güvenliği bir kez daha potansiyel olarak tehlikede olduğunu, Parlamentonun güvenliği bir kez daha potansiyel olarak tehlikede olduğunu gösteriyor ve CCP'yi (Çin Komünist Partisi) yabancı düşman bir tehdit olarak görmemiz gerektiğini düşünüyoruz."

"Olayları tırmandırmak"

İş Bakanı Kemi Badenoch gibi bazı kabine bakanlarının da kuralları sıkılaştırmayı desteklediği anlaşılıyor.

Ancak Badenoch, İngiltere'nin kullanılan dil konusunda "çok dikkatli olması gerektiğini" söyledi ve Çin'i bir tehdit olarak adlandırmanın "şeyleri tırmandıracağını" ekledi.

Şu anda Çin'in bir "çağ belirleyici bir meydan okuma" olduğunu söyleyen İngiltere'nin mevcut pozisyonunun, İngiliz müttefiklerinin aldığı pozisyonla uyumlu olduğunu söyledi.

Sunak, Pazar günü Hindistan'daki G20'de İngiliz demokrasisine herhangi bir müdahale hakkında "çok güçlü endişeler" dile getirdiğini söyledi.

Ancak aynı zamanda İngiltere'nin "kenardan çırpınmaması gerektiğini" ve endişeleri dile getiren bir odada olmanın daha iyi olduğunu söyledi.

'Endişe devleti'

Eski MI6 başkanı Sir Alex Younger, Çin'in istihbarat çalışmasının İngiltere'de genellikle anlaşılanın çok daha geniş bir tanımı olduğunu, insanları etkilemeye yönelik girişimleri de içerdiğini söyledi.

BBC Radio 4'ün Today programına konuşan Younger, İngiltere'nin iklim değişikliği gibi alanlarda da işbirliği dahil Çin'le "nasıl etkileşimde bulunması gerektiğini bulması gerektiğini" söyledi.

Ancak ülkenin bu yıl güncellenen güvenlik yasalarına göre muhtemelen bir "endişe devleti" olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi, bu da Çin ile ilişkili kuruluşlar için ek raporlama gereksinimlerini getirecekti.

"Çin'e karşı bazen yüzleşmeliyiz. Benim deneyimime göre, onlara sadece nazik olmak sizi çok ileriye götürmez" dedi.

Parlamento İstihbarat ve Güvenlik Komitesi Temmuz ayında yayımlanan uzun beklenen bir raporla hükümetin Pekin'den kaynaklanan güvenlik riskleri konusunda anlaşmanın geciktiği uyarısında bulundu.

"Çin'in İngiltere hükümetine müdahale etme niyetinin yüksek olduğu, İngiltere politik düşüncesine ve Çin ile ilgili İngiltere politik düşünce ve kararlarını etkileyen İngiltere hükümetine müdahale etmek için çeşitli düzeylerdeki yetkilileri ve kurumlarını hedef aldığı görünmektedir" raporunda denildi.