İSTANBULBorsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, cuma günü kapanışına göre 228,92 düşerken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi yüzde 0,22 değer kaydetti. Güne yükselişle başlayan sektör endeksleri arasında yatırımcısına en fazla kazandıran ise yüzde 0,45 ile "spor" oldu.BIST 100 endeksi, cuma günü açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması ile en yüksek 82.165,91 puanı gördükten sonra gün boyu Yunanistan'a ilişkin belirsizliklerle negatif bir seyir izlemiş ve günü yüzde 0,81 azalışla 81.216,98 puandan tamamlamıştı.Analistler, Yunanistan'da gerçekleştirilen referandum sonuçlarına göre, halkın yüzde 61,3 ile kreditörlerin kemer sıkma önerisine hayır demesinin ardından belirsizliklerin arttığını belirterek, bugün Avrupa liderlerinden gelecek açıklamaların takip edileceğini kaydediyor. Yurtiçinde ise siyasi gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde ana belirleyici olmaya devam edeceğini aktaran analistler, BIST 100 endeksinin 81.000 ve 80.000 seviyelerinin destek, 82.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getiriyor.Dövizİstanbul serbest piyasada dolar 2,7040, avro 2,9940 liradan haftaya başladı.Kapalıçarşı'da 2,7000 liradan alınan dolar 2,7040 liradan satılıyor. 2,9880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,9940 lira olarak belirlendi.Önceki kapanışta doların satış fiyatı 2,6880 lira, avronun satış fiyatı ise 2,9850 lira olmuştu.