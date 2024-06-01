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Haberlerde, şirketin İsrail'e 10.000 adet 120 mm'lik hassas tank mühimmatı sağladığı bilgisi de yer aldı.

Merkezi Düsseldorf kentinde bulunan Rheinmetall, Avrupa'nın en büyük mühimmat üreticisi şirketlerinden biri.

Bu anlaşmayla ilk kez bir Alman savunma şirketi, Bundesliga takımının sponsoru oldu.

Basında yer alan haberlere göre, Dortmund ekibinin lisanslı ürünlerinde, stattaki reklam panolarında ve basın toplantılarında yer alacak şirketin logosu, formalarda görünmeyecek.

Almanya 1. Futbol Ligi ( Bundesliga ) takımlarından Borussia Dortmund , silah üreticisi Rheinmetall ile üç yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.

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