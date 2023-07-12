İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BOSS4 İnşaat, dört yeni projeye daha başlanacağını açıkladı. Maltepe, Zeytinburnu, Bahçeşehir ve Büyükçekmece Kumburgaz'da inşa edilecek projelerin toplam yatırım tutarının ise 4 milyar TL olması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BOSS4 İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, salgın döneminde başlayan az katlı yatay mimari trendinin artık daha da yaygın hale geldiğine dikkati çekerek kendilerinin de yapımı süren ve planlanan projelerini bu talep doğrultusunda şekillendirdiklerini belirtti.

Akkuş, devam eden projelerine ek olarak dört yeni projeyi daha planladıklarını aktararak, salgınla birlikte gelen taleplerin daha çok bahçeli, balkonlu, ferah, açık alanı bol ve yatay mimari konseptindeki projelere olduğu bilgisini paylaştı.

Deprem sonrasında bu tip projelere talebin daha da arttığını ifade eden Akkuş şöyle devam etti:

"İnsanlar yüksek katlı binalarda oturmak istemiyorlar. Biz de projelerimizi bu talep doğrultusunda geliştiriyoruz. Şu an için bu yıl içerisinde yatay mimari tarzında dört yeni projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bunlardan biri Maltepe'de hayata geçecek olan 600 konutluk bir kentsel dönüşüm projesi, diğeri Zeytinburnu'nda ve yine 600 daireden oluşacak bir proje. Bu projelerimizde bloklar en çok 10'ar katlı olacak. Ayrıca 50 villadan oluşan Büyükçekmece Kumburgaz projesi ve bir de dört etapta 500 konuttan oluşan Bahçeşehir projemiz var. Bu dört projenin toplam 4 milyar TL'lik bir yatırım maliyeti olacak. Bu yatırımlarımız butik konut projesinden ziyade büyük projeler olacak ve tamamlandıklarında yaklaşık toplam 2 bin konut hayata geçmiş olacak."

"Projeler arasında teslim aşamasına gelenler var"

Devam eden projeleri arasında teslim aşamasına gelenlerin olduğunu ifade eden Akkuş, şu anda Beylikdüzü'nde inşa edilen ve teslim aşamasındaki 108 dairelik "Alya Dolunay" projesinin olduğunu ifade etti.

Akkuş, "Alya Bella" projesinin ise yine Beylikdüzü Gürpınar bölgesinde 12 tripleks villadan oluşan butik bir proje olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bu projemizin teslimleri başladı. Bahçeşehir'de inşaatı süren 'Alya Bahçe' ise 177 bağımsız birimden oluşan örnek bir villa projesidir. İkiz, üçüz ve dördüz villalar şeklinde planlanan bu projemiz lüksü ve konforu bir arada barındırıyor. Esenyurt'ta hayata geçirdiğimiz iddialı bir projemiz de 'Alya 4 Mevsim' projesidir. Toplam dört blokta 217 daireden oluşan bu projemizde iki blok tamamlanmış durumda, iki blokun yapımı devam ediyor.

'Alya Dream' ise üç blokta 94 daireden oluşan ve Beylikdüzü'nde inşa ettiğimiz diğer projemiz. Bir de inşaatına başladığımız ve Zeytinburnu'nda dokuz blokta 467 daireden oluşan 'Alya Konutları Merkezefendi Kentsel Dönüşüm Projesi' var. Bu projemizde dairelerin yüzde 90'ı balkonlu. Peyzaj alanı ve yeşil ortak alanlar tüm projelerimizin olmazsa olmazıdır."

Şu anda İstanbul'da aşırı bir kentsel dönüşüm talebi olduğu bilgisini paylaşan Akkuş, her projeyi değerlendirdiklerini uygun bir proje olduğunda görüşmelere hemen başladıklarını belirtti.

AA