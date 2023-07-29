Haber: Beyza Betül Cihan

Denizaltı mayın tarama ekipleri, Bozcaada'nın açıklarında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir mayın tespit etti.

Bozcaada, Ege Denizi'nde yer alan tarihi ve turistik bir ada olarak bilinirken, bu tür tehlikeli kalıntıların bulunması endişe yarattı. Mayının bulunduğu bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınarak, bölge sivil halkın ve deniz trafiğinin tehlikeye atılmaması adına yetkililer tarafından kordon altına alındı.

Mayının 2. Dünya Savaşı'ndan kalma olması, adanın tarih boyunca stratejik bir öneme sahip olduğunu ve geçmişteki çatışmalara tanıklık ettiğini bir kez daha hatırlatıyor. Bu tür tehlikeli kalıntılar, zaman içinde deniz altında kalmış ve zamanla yerlerini unutmuş olabilir.

Yetkililer, bölgede yapılan rutin mayın tarama çalışmaları sırasında bulunan mayının, denizaltı mayınlarına karşı özel eğitimli ekipler tarafından kontrollü bir şekilde imha edileceğini belirtti.

Tüm ziyaretçiler ve denizciler, Bozcaada'nın açıklarında yapılan bu tür çalışmalara karşı dikkatli olmaları ve yetkililerin güvenlik uyarılarına harfiyen uymaları gerektiğinin altını çiziyor.

Bozcaada'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra güvenliği de önemli bir konu. Mayın tarama çalışmalarının düzenli olarak yapılması ve eski kalıntıların güvenli bir şekilde imha edilmesi, adanın ve denizcilerin güvenliği açısından büyük önem taşıyor.