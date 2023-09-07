Haber: Mert Osman Erman

73 yaşındaki rock efsanesi zaten Ağustos ayında iki konseri iptal etmiş ve bu ay sekiz konser daha vermeyi planlıyordu.

Bir açıklama, "mide ülseri hastalığı belirtileri için tedavi ediliyor ve tıbbi danışmanlarının kararı, Eylül ayının geri kalanını ertelemesi gerektiği yönünde" dedi.

Mide ülserleri, mide zarı veya ince bağırsakta yaralardır

NHS, mide ülserlerinin karın bölgesinde yanma veya kemiren bir ağrıya, hazımsızlığa, mide ekşimesine ve bulantıya neden olabileceğini söylüyor.

Yıldız, kendisi ve E Street Band'in "bu gösterileri ertelemek zorunda olmaktan üzgün olduğunu" söyledi.

"Öncelikle, harika Philly [Philadelphia] hayranlarımıza birkaç hafta önce özür dilerim. Bu gösterileri tamamlamak ve daha fazlasını yapmak için geri döneceğiz.

"Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz. ABD gösterilerimizde eğleniyoruz ve daha harika zamanlar için sabırsızlanıyoruz. Yakında geri döneceğiz."

Eylül ayındaki planlanan gösterilerin ardından, Springsteen zaten Ekim ayında turunu Kanada'ya götürmeden önce Ekim ayında ara verecekti.