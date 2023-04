İSTANBUL- Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avşar “Açıkçası ben bu bayramı çok fazla içimde yaşayamadım ama tabii ki herkese sağlıklı, sıhhatli, bereketli ve mutlu bayramlar diliyorum. Hayatları boyunca güzel yaşamlar diliyorum. Ben bu bayramda işimi yapıyorum sadece. Gerçekten mutlu değilim. Mutsuzum yani. Hepimizin görevi deprem bölgesini desteklemek. Herkesin başına gelebilir. Allah inşallah böyle bir avı yaşatmaz bir daha. Vefat edenlerin mekanı cennet olsun, yarıda kalanlara da sabırlar diliyorum. Bir senede on senede bitecek bir şey değil benim gönlümde. Dolayısı ile elimizden gelen her şeyi yapabilsek. Elimizden gelenleri de yapmaya devam edeceğim.” dedi.





‘HEPSİNİN YERİ HAZIR’



KanalD ekranlarında yayınlanan ‘Yıldız De Bana’ programının jüri üyeliğini yapan Avşar, program ile ilgili de “O programdan güzel oyuncular çıkacak. Çıkan oyuncular da dizilerde oynayacaklar ödül olarak da. Hepsinin yeri hazır. Başrol, karakter oyuncusu her şeyleri hazır.” dedi.



Yoğun ilginin olduğu gecede Türk sanat müziği ve arabesk şarkılardan oluşan repertuarı ile büyük beğeni alan Hülya Avşar gece de Melih Yazgan imzalı derin yırtmaçlı elbise ile sevenlerini karşıladı.Birbirinden güzel şarkıları, salonu dolduran hayranları ile seslendirdi. Kendisini izlemeye İrem Dericiyi sahneye davet eden Hülya Avşar beraber şarkılar söyledi. Hülya Avşar, İrem Derici’ye “O ses” yarışmasında tek dönen jüri üyesiydi. İrem Derici Hülya Avşar’a “Hayatımı değiştiren kadın” diyerek sarıldı.

HABER: DİNÇER KARACALAR