Azerbaycan ve Ermenistan arasında ki tarihi gerilim son dönemde sonu hüsran olan Paşinyan’ın atılımları ile tekrar dünya gündemini meşgul etmişti. Ancak gerek ezici bir savunma ile Azerbaycan’ın gerekse Türkiye ve Rusya’nın fiili Azerbaycan desteği ile deyim yerindeyse Paşinyan yerle bir oldu.

Bugün gelinen nokta da ise Paşinyan “Büyük Ermenistan” hayalinin de suya düştüğünün farkında.

Hatta bununla ilgili olarak ise “Ermenistan’ın sadece bugün toprak iddiasında bulunmaktan vazgeçmesi yeterli değildir. Gelecekte de hiçbir zaman toprak iddiasında bulunmayacağını açıklaması gerekiyor. Yoksa bizim bir devlet olarak varlık gösterme şansımız yok. Büyük Ermenistan hayalinin sonuna geldik” açıklaması yapmıştı.

Bununla da yetinmiyor Paşinyan ve okul müfredatlarında da “Büyük Ermenistan” gibi bir hayal politikasının kaldırılmasını ayrıca da politik olarak da bu söylemden artık vazgeçilmesi gerektiğini vurguluyor.

Paşinyan “Büyük Ermenistan” konusunun bir hayal olduğunu çok iyi kavradığını görüyoruz elbette ki ancak başta meclisi onun gibi düşünmüyor. Lakin yine de kaldırılması yönünde girişimlerde bulunarak Ermeni meclisine bu konuyu sunacağını da dile getiriyor.

Ama Paşinyan’ın hedefi elbette ki başka!

Zira Azerbaycan mağlubiyetinden önce Paşinyan sırtını Avrupa’ya dönmüş ve bugün Ukrayna’nın düştüğü duruma düşmüş ve sahipsiz kalmıştı.

Bunun üzerine Putin’den yoğun bir baskı gördü ve istihbarat servisleri de bu baskı da yoğun bir şekilde aktif rol aldılar.

Türkiye ve Rusya’nın şartlarından bir tanesi buydu ve eğer gerekli adımlar atılırsa ticari olarak Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşmasının yolu açılacaktı.

Tarihi hayallere sarılıp ülkeyi savaşa sürüklemenin ne kadar lüzumsuz bir hayal olduğunu anlayan Paşinyan daha ayakları yere basan kararlar peşinde olmanın adımını attı aslında.

Elbette kendi halkında buna karşı çıkanlar var ancak savaştan hemen sonra yapılan seçimde yüzde 54 gibi bir oya ulaşarak yeniden seçildi. Bu da aslında Ermenistan halkının da ülkesinde savaş istemediğinin açık bir göstergesi.

İşte tam burada asıl bam teli Türkiye!

Zira Türkiye yelkenleri suya indirmiş ve bize muhtaç olmuş olan Paşinyan yönetimini iyi kullanmalı ve domine etmelidir.

Bakalım mevlam neyler!

Selam ile. .



