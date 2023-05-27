Geçmişte insanlar bu günkü durumdan çok daha az imkanlara sahipti. Buna rağmen insanlar büyüklerimizin anlattıklarına göre daha mutlu ve daha neşeliymişler. O zaman insanlar çamaşırlarını elde yıkar, ısınmak için soba yakar, bazı evlerde çeşmelerden sular akmaz, ihtiyaçları olan suyu uzak mesafedeki çeşmelerden, pınarlardan taşıyarak evlerine getirirlermiş. O zamanın şartları bu günlere göre çok zor ve meşakkatli olmasına rağmen insanlar, bu günkünden çok daha mutlu ve huzurlularmış.

Günümüzde artık imkanlar çok daha geniş, evler doğalgazlı, elde çamaşır ve bulaşık yıkama derdi yok, buna rağmen insanlar çok da mutlu değiller. Bunun sebeplerine gelince televizyonlardaki lüks yaşam dizileri, internetteki coşkulu yaşamlar, birazda şehrin insan yoğunluğu, bence en önemlisi de artık insanların bir çoğunun maneviyattan kopup şükretmeyi unutmalarından kaynaklanıyor.

Mutlu olmanın en büyük sırrı, her şeyin Allah’tan geldiğine inanıp, “vardır bunda da bir hayır” diyebilmekten geçiyor aslında.

Kalın sağlıcakla…