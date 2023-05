FEDON’DAN MUHTEŞEM ÇIKIŞ: “BU YAZ HERKESİ YAKACAĞIM”

Yaz ve bronz ten denildiğinde ilk akla gelen isim Fedon, bu sezon çıkardığı güneş kremi ve yağıyla herkesi bronzlaştıracak. Sahnelerdeki başarısını ticarette de kanıtlamaya hazırlanan Fedon, yıllardır bronz teninin çok konuşulduğunu artık ürünleriyle herkesi yakacağını esprili şekilde dile getirdi.



YOĞUN İLGİ



Ekranların başarılı oyuncusu Pınar Deniz, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yakın bir arkadaşıyla birlikte meydan katında güzel havanın tadını çıkartan ve mağazaları dolaşan Pınar Deniz'e ilgi bir hayli yoğundu. Türkler dışında yabancı hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği güzel oyuncu, alışveriş süresi boyunca yanına gelen sevenlerini kırmayıp onlarla uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi.

ADIDAS, YENİ GLOBAL PROJESİ İLE HERKESİ GEZEGENİMİZ İÇİN HAREKETE GEÇMEYE DAVET EDİYOR

adidas yeni projesi “Move For The Planet” ile herkesi 1-12 Haziran tarihleri arasında daha iyi bir dünya için harekete geçmeye davet ediyor.

Sporun insanlar üzerindeki iyileştirici ve birleştirici gücüne inanan adidas, yeni farkındalık projesi “Move For the Planet”i tanıttı. adidas, Move For The Planet ile insanları spor aracılığıyla sürdürülebilirlik konusunda bilgilendirmeyi ve harekete geçmelerini desteklemeyi hedefliyor.





CORNETTO VE GÜNEŞ’İN

YENİ YAZ ŞARKISI KLİBİ YAYINLANDI

Her yıl yazı başlatan şarkılara imza atan Cornetto, bu yıl Güneş’in yorumuyla yeniden düzenlenen “Haydi Gel Benimle Ol” parçasının klibini yayınladı.

Aşkın markası Cornetto, yazı müjdelediği şarkısının klibini müzik severlerle buluşturdu. Cornetto’nun yeni lezzeti Aşk Yıldızı için Güneş, 7’den 70’e herkesin diline pelesenk olan “Haydi Gel Benimle Ol” parçasını yeniden düzenledi ve yorumladı

HAFTANIN MEKANLARI

Romu Ristorante

Akdeniz mutfağının seçkin yemeklerini İtalyan mutfağının ana ürünleriyle bir lezzet harmonisi yaratarak, Anadolu misafirperverliğini koşulsuz misafir memnuniyetine dayalı bir sunum ve servis anlayışıyla birleştiren Romu Ristorante , İstanbul Avrupa Yakası’nın gözde semti Ataköy’de misafirlerini ağırlamaya hazır.

İsmini tarihi Roma şehrinin kuruluş hikayesinden alan Romu Ristorante ’nin kurucusu, meslek hayatına İstanbul Doors Group’da başlayan ve Karaköy’ün en popüler işletmesi Madeo ‘nun ortaklarından olan Erdal Doğan. Son olarak Londra’ya yerleşen ve gastronomi alanında yurtdışında da başarılı konseptlere imza atan Doğan, son projesi Romu Ristorante ile Ataköy Bölgesi’ne değer katmaya geldiklerini söylüyor.

Birecikli KARAKÖY

Farklı bir lezzet anlayışı



Günümüzde insanlar yeme içme alışkanlıklarına ve yediği gıdaların kalitesine eskisinden çok daha fazla dikkat ediyor. Biz de Birecikli olarak müşterilerimizin bu beklentilerini en doğru şekilde karşılama fikriyle yola çıktık. Amacımız, doğru ve kaliteli yemek arayışınıza lezzetlerimizle cevap verirken nezih bir ortamda sevdikleriniz ve dostlarınızla harika zamanlar geçirebileceğiniz bir mekân yaratmaktı. Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinin o meşhur yöresel lezzetlerini doğallığından ödün vermeden müşterilerimizin ilgisine ve damak tadına sunuyoruz.

DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİĞİNİZ BİR LENS TASARIMI TEKNOLOJİSİ

RAY-BAN REVERSE KOLEKSİYONU İLE TANIŞMAYA HAZIR MISINIZ?

1930’ların başlarında, Amerikan pilotlarının yüksekteki ışık yansımalarının engellemesi amacıyla Aviator modeliyle doğan Ray-Ban, tıpkı geride bıraktığı on yıllarda gösterdiği gibi günümüzde de keşfedilmemişin peşinde gitme cesaretini bir kez daha gösteriyor. Ray-Ban’in klasikleşen dört güneş gözlüğü modeli olağanüstü içbükey lens tasarımına adını veren “ Reverse Lens ” teknolojisiyle karşımıza çıkıyor. Daha önce hiç karşılaşılmayan yenilikçi lens teknolojisine sahip RAY-BAN REVERSE koleksiyonunun kampanya yüzü ise ünlü süper model Vittoria Ceretti oldu.

Bir Düşün Yolculuğu

İngiliz Edebiyatı Profesörü Prof.Dr. Oya Batum Menteşe’nin elli yılı aşkın mesleki birikiminin ürünü olan ‘Bir Düşün Yolculuğu’ Atılım Üniversitesi (Ankara) yayınlarından piyasaya çıktı. Bu yazarın aynı adla çıkan üçüncü kitabı, mevcudu tükenmiş olan birinci kitabın yenilenerek, genişletilerek yapılmış ikinci baskısı. İçeriği edebiyat, sanat, edebiyat ve sanat eleştiri makalelerinden oluşmakta, bu makaleler İngiliz, Amerikan ve Türk edebiyatları ile ilgili makaleler olmakla birlikte Türkçe yazılmışlar. Yazar bu konuyu önsözünde şöyle irdeliyor.

Weltew Home’un mega yatırımı 2024 yılında faaliyete girecek!

İnegöl’ün ihracat şampiyonu mobilya markası Weltew Home, 22 milyon dolar olan ihracatını 32 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor

Mobilya sektörünün yükselen markası Weltew Home, yurt içi ve yurt dışındaki mağazalaşma sürecine devam ederken, 2024 yılında faaliyete başlayacak yeni fabrika yatırımı ile yıllık iş hacmini yüzde 100’e katlamaya hazırlanıyor. 3 yıl üst üste İnegöl’ün ihracat şampiyonu olan Weltew Home, kaliteli Türk mobilyasını tüm dünyaya gösterme gayesi ile çıktığı yolculukta genç odası ürün grubuna Newjoy markasıyla üretim yapacak.

GELECEK TEKNOLOJİ İLE GELECEK

EL ELE EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ’NDEN

“ OPİ BİLİM KİTLERİ”

İstanbul’un en yoğun göç alan bölgelerinden Esenyurt ilçesinde yaşayan ailelerle, kadınlara ve çocuklara yönelik eğitim desteği veren El Ele Eğitim ve Kültür Derneği, nitelikli bilim ve teknoloji eğitiminin her çocuğun ve her gencin hakkı olduğu fikri ile OPİ Bilim Kitleri’ni hayata geçirdi.

HC Care ile saçlara doping zamanı

HC Care Saç bakım serisinde yer alan bakım kremleri ve serumlar mevsim dönüşleri yaşayan saçlara doping etkisi yaratıyor.

Saç konusunda uzman marka HC Care, saçlarımızın karşılaştığı mevsimsel dökülmeler, cansızlık, kuruma ve esneklik kayıplarına karşı kendi laboratuvarlarında geliştirildiği bitkisel özlü formüllerden hazırladığı saç bakım ürünleri ile kullanıcılarına çözümler sunarak, saçları canlandırmanın yanında güçlü bir şekilde uzamasını da sağlıyor.

Watsons Ürünleriyle Cildinizi Güneşin Etkilerinden Koruyun!

Pure Beauty, Frudia ve Solait ürünleri Sadece Watsons Mağazalarında, Watsons.com.tr’de ve Watsons Mobil Uygulaması’nda!

Cildi güneşin zararlı etkilerinden korumaya yardımcı olan güneş kremleri, cildi ultraviyole (UV) ışınlarından korur ve cilt kanseri riskini azaltır. Pure Beauty’nin hafif yapılı güneş losyonu, Frudia’nın nemlendirici ve cilt tonu eşitlemeye yardımcı güneş kremleri veya Solait’in cilt için yaşlanma karşıtı etkili güneş kremleriyle cildinizi güneşten korurken bakım yapın!

Kedilerin mutluluğu...

Kedinizin hem sağlığını hem mutluluğunu hem de eğlencesini tek kutu ile sağlayabilirsiniz.

Kutunun içerisinde kedi oyuncakları, tasmalar, mama kapları ve onlarca kedi sürpriz hediye yer alıyor. Aynı zamanda kediniz için lezzetli ikramlar, ödül çubukları, konserve mamalar, her kedinin ihtiyacı olan sağlık ürünleri bu kutunun içerisinde kediniz ile buluşuyor. Çoğu kedi için harika bir oyuncak olan boş kutular da küçük dostlarımızı mutlu etmeye devam ediyor.

Kedinizin mutluluğunu sağlayan FelisBox barınak dostlarımızı da aynı anda mutlu ediyor. Size gönderilen her kutu için barınak dostlarımıza yardım ediliyor. Aynı zamanda kutunuza sokaktaki dostlarımız için de ikramlar ekleniyor. En sevdiğinizi mutlu eden kutu hem barınak hem de sokakta yaşayan dostlarımız için de bir mutluluk kutusuna dönüşüyor.