İSTANBUL- Üsküdar Üniversitesi SHMYO Gıda Teknolojileri Programı Öğr. Gör. Selen Akbulut, Kurban Bayramı’nda etin pişirilmesi ve saklanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Et, bozulmaya çok açıktır

Kurban bayramında kesimi gerçekleştirilen etin saklanmasının gıda güvenliği için en önemli konulardan biri olduğunu dile getiren Gıda Mühendisi Selen Akbulut, “Et, yüzde 65-80 oranında su, yüzde 16-22 oranında protein ve yüzde 1,5-13 oranında lipitlerden oluşan bir bileşime sahiptir. Yüksek oranda su ve besin maddesi içeriği gereği et, mikroorganizmalar tarafından bozulmaya çok açık bir hammaddedir.” dedi.

Uygun şekilde pişirilmeyen ya da saklanmayan et gıda zehirlenmelerine neden olabilir

Etin kesim koşullarına bağlı olarak kontaminasyona uğrama durumunun değişkenlik gösterdiğine dikkat çeken Akbulut, “Ete kontamine olan mikroorganizmaların birçoğu patojen (hastalık yapıcı) mikroorganizma özelliği gösterir. Tekniğine uygun bir pişirme yöntemi gerçekleştirilmediğinde veya tekniğine uygun saklama koşullarında bekletilmediğinde et ve et ürünleri gıda zehirlenmelerine neden olma potansiyeline sahiptir. Mutfakta et ve et ürünleri hazırlanırken çapraz kontaminasyon dediğimiz çiğ et ve salata malzemesi gibi pişirilmeyerek tüketilecek yiyeceklerin aynı kesme tahtasında işlenmesi ve hazırlanması da ciddi zehirlenme durumlarının ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu nedenle tüm tüketicilerin et ve et ürünlerini hazırlarken, pişirirken ve depolarken dikkat etmeleri gereken başlıca önemli noktalar bulunur.” şeklinde konuştu.

Büyükbaş etleri en az 15-36 saat, küçükbaş etleri en az 12-24 saat dinlendirilmeli

“Kurban etlerinin kesimi, tekniğine uygun gerçekleştirildikten sonra olabilen en hızlı şekilde sıcaklığının düşürülmesi esas konulardan birisidir.” diyen Akbulut, “Kesimden sonra et henüz kasların kasılı kalması durumu dediğimiz rigor mortis (ölüm sertliği) safhasında olacaktır. Bu sürecin tamamlanması için, buzdolabı sıcaklığında büyükbaş hayvan etlerinin en az 15-36 saat, küçükbaş hayvan etlerinin en az 12-24 saat dinlendirilmesi gerekmektedir. Bu süreç etin olgunlaşması, kaslardaki sertliğin yumuşaması, tat ve dokusal özelliklerinin gelişmesi gibi olumlu etkilere sahiptir. Özellikle kesimden hemen sonra tüketilen et ve et ürünleri duyusal anlamda zaten lezzetsiz olarak algılanırken ayrıca hazımsızlık gibi sorunlar oluşturabileceği unutulmamalıdır.” uyarısında bulundu.

Et -18 derecede saklanmalı, +4 derecede çözündürülmeli

Etin dinlendirildikten sonra, uygun şekilde porsiyonlama işlemlerinin gerçekleştirilerek derin dondurucu kısmına kaldırılmasının önerildiğini belirten Gıda Mühendisi Selen Akbulut, “-18 derecede saklanan etlerin 6 ay ile 1 yıl içerisinde tüketilmesi gerekir. Dondurulmuş bir et ürünü tüketimden hemen öncede tekniğine uygun bir şekilde çözündürülmeli.” dedi.

Çözündürme işleminin soğuk zincir kırılmadan gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizen Akbulut, sözlerini şöyle tamamladı:

“Çözündürülmek istenen et ve et ürünleri buzdolabı sıcaklığında +4 derecede çözündürme işlemine tabi tutulmalı. Ürünün üzerine sıcak su dökmek, oda sıcaklığında uzun süre bekleterek çözündürmek gibi uygulamaların et ürünlerinde mikrobiyal gelişimi arttıracağı unutulmamalı. Çözündürme yapılan bir ürünün tekrar dondurulmaması gerekliliği de gıda güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken en hassas konulardan biri. Et ve ürünlerinin pişirilmesinde ise hangi pişirme yöntemi uygulanacaksa merkez sıcaklığın en az 72 dereceye ( pastörizasyon normu) geldiğinden emin olunmalı.”

HABER: METE YILMAZ