İSTANBUL- 9 günlük Kurban Bayramı tatilin ardından gerçekleşen Temmuz ayı meclis toplantısında gündem ve ek gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Meclis tatile girdi

Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı toplantısı tek oturum olarak yapıldı. Meclis Başkan Vekili Coşkun Tanış’ın başkanlığını yürüttüğü toplantıda söz alan CHP Grup Başkan Vekili Ahmet Şahin, Ak Parti Grup Başkan Vekili Okan Gülkoku ve MHP Meclis Üyesi İdris Şahin, önemli gün ve haftalara ilişkin olarak partilerinin ve gruplarının mesajlarını dile getirdiler. Gündem dışı yapılan konuşmaların ardından gündemde yer alan maddeler müzakere edilerek karara bağlandı. Ağustos ayında tatile girecek olan Büyükçekmece Belediye Meclisi çalışmalarına Eylül ayında devam edecek.

HABER: METE YILMAZ